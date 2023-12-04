Поедет на G20 и может попасть за решетку: президент Бразилии высмеял Путина

На саммит Большой двадцатки в Рио-де-Жанейро будет приглашен директор страны-агрессора России Владимир Путин. Правда, Бразилия может арестовать его в рамках ордера Международного уголовного суда. Об этом заявил бразильский президент Луис Инасио Лула да Силва.
Как сообщает Terra, он рассказал о том, что Путина пригласят на G20, который должен пройти в следующем году в Рио, однако самому российскому директору следует "оценить последствия" подобного визита.
"Если Путин приедет на встречу G20 в Бразилию, он знает, что может произойти", - подчеркнул Лула, намекнув на арест Путина.видео дня
Ордер на арест Путина от Гааги
Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест главы РФ Владимира Путина. Российского президента подозревают в совершении преступлений, которые связаны с депортацией детей с территории Украины в Россию.
Арестовать Путина могут в 123 странах, сказал генпрокурор Украины Андрей Костин. Он отметил, что Путин стал субъектом со статусом подозреваемого в совершении международного преступления.
Путин планировал голод в Украине, ему грозит второй ордер МУС, сообщил The Independent. По информации журналистов, Путин еще до полномасштабного нападения российских оккупантов на украинское госудаство.
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