Трамп недоволен как Зеленским, так и Путиным: что сказали в Белом доме

В Белом доме не уточнили, какие именно заявления украинского лидера и российского диктатора разозлили Трампа.

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В Белом доме сделали неожиданное заявление / Коллаж: Главред, фото: ОП Украины, kremlin.ru

Вкратце:

Трамп недоволен и Зеленским, и Путиным

Американский лидер прилагает усилия, чтобы заключить мирное соглашение между РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп недоволен заявлениями о войне в Украине как президента Владимир Зеленского, так и российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По словам Левитт, американский лидер "прилагает невероятные усилия, чтобы заключить мирное соглашение между Россией и Украиной". Однако ему не нравится риторика Украины и России по этому вопросу.

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"Он выразил свое недовольство комментариями, которые были сделаны лидерами обеих сторон этого конфликта. Он высказал свое мнение о том, что, по его мнению, должно произойти, чтобы этот конфликт завершился", - сказала пресс-секретарь.

Левитт подчеркнула, что Трамп продолжает работать над урегулированием войны в Украине.

В то же время пресс-секретарь не сказала, какие именно заявления украинского лидера и российского диктатора разозлили Трампа.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Заявления Трампа - последние новости

Недавно Главред со ссылкой на СМИ писал, что Трамп разозлился на Путина из-за заявлений о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского. Американский лидер якобы готов наложить "вторичные тарифы" на всю нефть из России, если не удастся заключить соглашение о прекращении огня.

В то же время Трамп сказал, что он доверяет российскому диктатору Владимиру Путину и уверен, что тот не откажется от намерения заключить мирное соглашение. Американский лидер добавил, что знает Путина давно и они хорошо ладят друг с другом.

Позже советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко объяснил, почему лидер США разозлился на Путина. По его словам, Трамп недоволен поведением российского диктатора Владимира Путина, ведь в конце апреля, когда исполняется 100 дней президентства Трампа, нет результатов в вопросе прекращения огня в Украине.

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Кто такая Кэролайн Левитт? Кэролайн Левитт (род. 24 августа 1997) - американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Перед назначением на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.

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