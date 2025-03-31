Военные Украины и Британии встретятся для подготовки контингентов - Зеленский

Президент Украины рассказал о совместных шагах и работе ради приближения мира.

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Украина и Британия проведут встречу военных / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Главное со слов президента:

Украина и Британия проведут встречу военных представителей

Страны будут начинать подготовку контингентов

Украина и Великобритания начнут готовить контингенты для размещения в Украине. Уже скоро состоится встреча американских и британских военных. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

"Только что говорил с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Поблагодарил за поддержку. Скоординировали наши шаги - совместные шаги, нашу общую дипломатию и работу команд ради приближения мира и обеспечения безопасности. Мы готовим встречу наших военных представителей для подготовки контингентов", - сказал президент. видео дня

Он в очередной раз подчеркнул, что нужно достаточно сильное давление на РФ, чтобы не давать оккупантам расширять войну.

"Тем более сейчас в Москве откровенно издеваются над попытками партнеров продвигать мирную повестку дня - постоянно новые удары дронов, постоянно жестокие обстрелы. Только давлением это надо прекращать и принуждать Россию к миру", - добавил он.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что для завершения войны Украина нуждается в существенной поддержке Европы, в частности в виде военного контингента, способного обеспечить мир силовыми методами.

В то же время представитель МИД России Мария Захарова, которую цитируют российские СМИ, заявила, что размещение миротворческих сил в Украине может привести к прямому столкновению между НАТО и Россией.

Тем временем Китай рассматривает возможность участия в миротворческой миссии в Украине. Как сообщает Welt со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС, Пекин обратился к Европейскому Союзу с вопросом о поддержке этой инициативы европейскими партнёрами.

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