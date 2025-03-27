Захарова пугает возможным столкновением сил Альянса и РФ.

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Захарова сделала новое заявление о появлении миротворцев в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео МИД РФ, пресс-служба НАТО

Вкратце:

Россия прямым текстом угрожает НАТО

РФ против размещения миротворческих сил на территории Украины

Размещение миротворческих сил на территории Украины станет поводом для прямого столкновения России и НАТО. Такое заявление сделала представитель российского МИД Мария Захарова, цитируют росСМИ.

"Россия категорически против такого сценария, который грозит прямым столкновением России и НАТО", - сказала она, комментируя инициативу Великобритании и Франции о создании "коалиции желающих" для гарантий мира в Украине. видео дня

Пропагандистка утверждает, что "на самом деле речь идет о военной интервенции на Украину под видом миротворческой операции".

Она также отметила, что британцы хорошо понимают опасность геополитической ситуации и поэтому предлагают сделать форму миротворцев без шевронов или других опознавательных знаков, чтобы их было труднее идентифицировать.

"Мы понимаем, зачем они это делают, им нужно спровоцировать Европу на бойню", - добавила пропагандистка.

Численность армий стран Европы, которые являются членами НАТО / Инфографика: Главред

Появление миротворцев в Украине - новости по теме

Как писал Главред со ссылкой на СМИ, ЕС отказался от идеи отправки миротворцев в Украину и сосредоточился на других механизмах безопасности. Усилия по гарантиям безопасности для Украины смещаются от размещения войск к альтернативным решениям из-за политических и логистических трудностей, а также возможного сопротивления со стороны России и США.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзники рассматривают возможность размещения миротворческих контингентов в Киеве, Одессе и Львове. Макрон подчеркнул, что речь идет не о создании большого военного контингента или участии в боевых действиях, а скорее о размещении ограниченного числа военных для координации учебных программ и поддержки ВСУ.

Также известно, что Украине предлагают альтернативу миротворцам. Президент Украины Владимир Зеленский отверг эту идею и заявил, что созданная миссия под эгидой ООН не защитит Украину от оккупации или повторного вторжения РФ.

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Кто такая Мария Захарова Мария Захарова - директор Департамента информации и прессы МИД РФ. Как центральная фигура правительственной пропаганды, она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

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