Вкратце:
- Россия прямым текстом угрожает НАТО
- РФ против размещения миротворческих сил на территории Украины
Размещение миротворческих сил на территории Украины станет поводом для прямого столкновения России и НАТО. Такое заявление сделала представитель российского МИД Мария Захарова, цитируют росСМИ.
"Россия категорически против такого сценария, который грозит прямым столкновением России и НАТО", - сказала она, комментируя инициативу Великобритании и Франции о создании "коалиции желающих" для гарантий мира в Украине.видео дня
Пропагандистка утверждает, что "на самом деле речь идет о военной интервенции на Украину под видом миротворческой операции".
Она также отметила, что британцы хорошо понимают опасность геополитической ситуации и поэтому предлагают сделать форму миротворцев без шевронов или других опознавательных знаков, чтобы их было труднее идентифицировать.
"Мы понимаем, зачем они это делают, им нужно спровоцировать Европу на бойню", - добавила пропагандистка.
Появление миротворцев в Украине - новости по теме
Как писал Главред со ссылкой на СМИ, ЕС отказался от идеи отправки миротворцев в Украину и сосредоточился на других механизмах безопасности. Усилия по гарантиям безопасности для Украины смещаются от размещения войск к альтернативным решениям из-за политических и логистических трудностей, а также возможного сопротивления со стороны России и США.
Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзники рассматривают возможность размещения миротворческих контингентов в Киеве, Одессе и Львове. Макрон подчеркнул, что речь идет не о создании большого военного контингента или участии в боевых действиях, а скорее о размещении ограниченного числа военных для координации учебных программ и поддержки ВСУ.
Также известно, что Украине предлагают альтернативу миротворцам. Президент Украины Владимир Зеленский отверг эту идею и заявил, что созданная миссия под эгидой ООН не защитит Украину от оккупации или повторного вторжения РФ.
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Кто такая Мария Захарова
Мария Захарова - директор Департамента информации и прессы МИД РФ.
Как центральная фигура правительственной пропаганды, она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.
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