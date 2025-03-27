'Безопасности в море ждать бесполезно': Клименко указал на серьезную проблему для Украины

Основные тезисы Клименко:
- Перемирие в Черном море возможно, только если в Крыму не будет российских военных
- Только в таком случае может быть гарантирована безопасность судоходства в Черном море
Для того, чтобы перемирие в Черном море заработало, во временно оккупированном Крыму не должно быть российских военных.
Пока там остаются российские военные, безопасности в Черном море ожидать бесполезно. Такое мнение высказал главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко в интервью Главреду.
"Я думаю, что есть одно фундаментальное условие: на Крымском полуострове не должно быть российских военных. Пока на Крымском полуострове базируется флот, имеются 11 (или даже больше) военных аэродромов первого класса, ракетные позиции "Искандеров" и других видов ракет, радиолокационные станции и т.д., безопасности в Черном море ожидать бесполезно", - отметил Клименко.
Он подчеркнул, что безопасность судоходства в Черном море - это Крым, очищенный от российских военных.
"Это может быть либо полная деоккупация, либо промежуточный этап - демилитаризация Крыма, вывод всех российских военных и размещение там международного контингента для обеспечения безопасности. Без этого никакое перемирие и никакая свобода судоходства в Черном море невозможны в принципе", - считает Клименко.
Смотрите видео интервью Андрея Клименко Главреду о перемирии в Черном море:
Перемирие в Черном море - последние новости
Напомним, в Саудовской Аравии 23-25 марта состоялись переговоры между делегациями США, Украины и РФ относительно возможного перемирия в Черном море. Администрация Дональда Трампа положительно оценила результаты встречи. РФ согласилась обеспечить безопасное судоходство в Черном море и прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.
Как ранее сообщал Главред, Зеленский рассказал, для чего РФ на самом деле морское перемирие. Украина контролирует ситуацию в Черном море, часть Черноморского флота России уничтожена, отметил президент.
Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, чего хочет РФ в обмен на прекращение огня. Москва во время переговоров в Эр-Рияде выдвинула условия о прекращении ударов по энергетике и боевых действий в Черном море.
Читайте также:
- Перемирие в Черном море: Рубио сказал, чего хочет РФ в обмен на прекращение огня
- Уничтоженные машины и разбитые дома: в ГСЧС показали последствия атаки РФ по Днепру
- США могут как усилить, так и ослабить санкции против РФ: Бессент назвал условия
Кто такой Андрей Клименко
Андрей Васильевич Клименко (род. Московская область) - украинский журналист, экономист и общественный деятель. Главный редактор портала BlackSeaNews, один из руководителей проекта "Майдан иностранных дел". Заслуженный экономист Автономной Республики Крым (2005), сообщает Википедия.
Окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности "Автоматика и телемеханика, АСУ крупных систем".
С 1994 по 1998 годы был соавтором проекта и главным консультантом администрации первой в Украине Северо-Крымской экспериментальной экономической зоны "Сиваш".
С 2005 по 2009 был научным руководителем проекта "Севастопольский проект открытой экономики" и председателем Совета Таврического Института регионального развития (ТИРР). Под его руководством группа ученых ТИРР разработала первую стратегию для Крыма на период с 2005 по 2015 год, которая имела целью развернуть вектор его экономического развития в европейском направлении.
С 2010 года - соучредитель и главный редактор интернет-портала Blackseanews.net. В начале 2014 года переехал в Киев в связи с аннексией Крыма.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред