'Безопасности в море ждать бесполезно': Клименко указал на серьезную проблему для Украины

Есть одно фундаментальное условие, чтобы гарантировать безопасность в Черном море.

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Клименко указал на серьезную проблему с перемирием в Черном море/ коллаж: Главред, фото: flot.com, УНИАН

Основные тезисы Клименко:

Перемирие в Черном море возможно, только если в Крыму не будет российских военных

Только в таком случае может быть гарантирована безопасность судоходства в Черном море

Для того, чтобы перемирие в Черном море заработало, во временно оккупированном Крыму не должно быть российских военных.

Пока там остаются российские военные, безопасности в Черном море ожидать бесполезно. Такое мнение высказал главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко в интервью Главреду.

"Я думаю, что есть одно фундаментальное условие: на Крымском полуострове не должно быть российских военных. Пока на Крымском полуострове базируется флот, имеются 11 (или даже больше) военных аэродромов первого класса, ракетные позиции "Искандеров" и других видов ракет, радиолокационные станции и т.д., безопасности в Черном море ожидать бесполезно", - отметил Клименко.

Он подчеркнул, что безопасность судоходства в Черном море - это Крым, очищенный от российских военных.

"Это может быть либо полная деоккупация, либо промежуточный этап - демилитаризация Крыма, вывод всех российских военных и размещение там международного контингента для обеспечения безопасности. Без этого никакое перемирие и никакая свобода судоходства в Черном море невозможны в принципе", - считает Клименко.

Смотрите видео интервью Андрея Клименко Главреду о перемирии в Черном море:

Перемирие в Черном море - последние новости

Напомним, в Саудовской Аравии 23-25 марта состоялись переговоры между делегациями США, Украины и РФ относительно возможного перемирия в Черном море. Администрация Дональда Трампа положительно оценила результаты встречи. РФ согласилась обеспечить безопасное судоходство в Черном море и прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Как ранее сообщал Главред, Зеленский рассказал, для чего РФ на самом деле морское перемирие. Украина контролирует ситуацию в Черном море, часть Черноморского флота России уничтожена, отметил президент.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, чего хочет РФ в обмен на прекращение огня. Москва во время переговоров в Эр-Рияде выдвинула условия о прекращении ударов по энергетике и боевых действий в Черном море.

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Кто такой Андрей Клименко Андрей Васильевич Клименко (род. Московская область) - украинский журналист, экономист и общественный деятель. Главный редактор портала BlackSeaNews, один из руководителей проекта "Майдан иностранных дел". Заслуженный экономист Автономной Республики Крым (2005), сообщает Википедия. Окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности "Автоматика и телемеханика, АСУ крупных систем". С 1994 по 1998 годы был соавтором проекта и главным консультантом администрации первой в Украине Северо-Крымской экспериментальной экономической зоны "Сиваш". С 2005 по 2009 был научным руководителем проекта "Севастопольский проект открытой экономики" и председателем Совета Таврического Института регионального развития (ТИРР). Под его руководством группа ученых ТИРР разработала первую стратегию для Крыма на период с 2005 по 2015 год, которая имела целью развернуть вектор его экономического развития в европейском направлении. С 2010 года - соучредитель и главный редактор интернет-портала Blackseanews.net. В начале 2014 года переехал в Киев в связи с аннексией Крыма.

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