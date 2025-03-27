РФ может ударить по одному из украинских городов: в ЦПД предупредили о провокации

Россия хочет переложить на Украину ответственность за срыв договоренностей прекращения огня.

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Россияне готовят новую провокацию против Украины / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

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Враг готовит провокацию в Николаеве, в частности РФ может нанести удар по городу

Россия хочет обвинить в преступлении Украину

Россияне распространяют новый фейк, якобы украинские военные готовят провокацию в Николаеве, чтобы сорвать соглашение о прекращении ударов по энергетическим объектам и обвинить в этом РФ. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Российские пропагандисты заявляют, что в Николаеве якобы создали специальные группы для подготовки операции. Кроме того, противник рассказывает, что в город привозят большое количество обломков российских ударных беспилотников типа "Шахед" и взрывчатки.

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В ЦПД объясняют, что подобная информация свидетельствует о том, что российские оккупанты могут нанести удар по городу.

"Это классический пример применения врагом тактики информационного алиби для оправдания собственных действий. ru-пропаганда превентивно обвиняет Украину в действиях, которые будут совершены самой Россией", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что таким образом россияне хотят переложить на Украину ответственность за несоблюдение обязательств о прекращении огня по энергетической инфраструктуре и ввести в заблуждение международных союзников Украины.

Прекращение огня - новости по теме

Как писал Главред, в Саудовской Аравии 23-25 марта состоялись переговоры между делегациями США, Украины и РФ относительно возможного перемирия в Черном море. Администрация Дональда Трампа положительно оценила результаты встречи. Россия согласилась обеспечить безопасное судоходство в Черном море и прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на прекращение огня, чтобы доказать, что страна-агрессор Россия на такой шаг не пойдет. Российский диктатор Владимир Путин не готов к этому и не хочет мира.

Кроме того, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что Москва во время переговоров в Эр-Рияде выдвинула условия о прекращении ударов по энергетике и боевых действий в Черном море. Одним из требований является отмена санкций.

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Что известно о Центре противодействия дезинформации Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия. Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

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