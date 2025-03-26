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"Американцам все равно": эксперт сказал, какова судьба портов Одессы и Николаева

Руслана Заклинская
26 марта 2025, 19:12
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Блокада со стороны России заставила бизнес переориентироваться на дунайские порты для поддержки экспорта, рассказал Петр Лакийчук.
'Американцам все равно': эксперт сказал, какова судьба портов Одессы и Николаева
Что будет с портами Одессы и Николаева после перемирия / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Ключевые тезисы Лакийчука:

  • Из-за блокады России логистика была перенесена в порты Дуная
  • Теперь бизнес возвращается в черноморские порты, несмотря на регулярные атаки РФ
  • Россия стремится восстановить полную блокаду

С освобождением части акватории Черного моря от российских оккупантов украинские дунайские порты - Измаил, Рени, Вилково, Белгород-Днестровский - потеряли значительную часть грузопотока. Однако сейчас бизнес возвращается в основные черноморские порты, несмотря на регулярные атаки со стороны России. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

По словам эксперта, еще до начала переговоров о возможном перемирии существовали значительные опасения относительно безопасности портов Большой Одессы. Блокада со стороны России заставила украинский бизнес переносить свои логистические активности в порты Дуная - Измаил, Рени, Вилково и Белгород-Днестровский. Это было вынужденное решение, которое позволило сохранить грузовые перевозки и хоть как-то поддерживать экспорт украинской продукции морскими путями.

"Но теперь все движется в обратном направлении, и это свидетельствует не о каких-то мирных переговорах, а о том, что, несмотря на российские попытки ударов по Одессе и ее портам, бизнес чувствует, что прибыли превышают риски", - отметил Лакийчук.

Эксперт добавил, что Россия стремится вернуть ситуацию в состояние полной блокады, используя дипломатическое давление и свою способность манипулировать переговорами. Он подчеркнул, что Москва ведет эту "дипломатическую войну" более опытно, чем украинские дипломаты.

"Американцам, собственно говоря, безразлично. Они готовы повестись на любые российские предложения, лишь бы это выглядело как прогресс", - добавил Лакийчук.

Смотрите видео интервью Павла Лакийчука Главреду о перемирии в Черном море:

Прекращение огня в Черном море - новости по теме

Напомним, с 23 по 25 марта 2025 года в Эр-Рияде состоялись переговоры между делегациями США, Украины и России о прекращении боевых действий в Черном море. Эксперт Павел Лакийчук пояснил, что Россия стремится использовать перемирие для закрепления контроля над акваторией и восстановления зерновой сделки на выгодных условиях. Он предостерег, что такие договоренности могут ограничить свободу судоходства Украины и вернуть контроль России над морскими путями к нашим портам.

Переговоры в Саудовской Аравии демонстрируют, что американские посредники предлагают России уступки, хотя Кремль не сделал ничего, чтобы оправдать смягчение санкций, пишет The Guardian. Также журналисты отмечают, что соглашение по Черному морю оставляет Европу более изолированной в сдерживании России и ставит под сомнение роль США как беспристрастного посредника.

Как сообщал Главред, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква заявил, что в случае нарушения Россией договоренностей о морском перемирии США должны соответственно отреагировать. Вашингтон рассматривает привлечение других стран для мониторинга, среди которых может быть Саудовская Аравия.

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Кто такой Павел Лакийчук?

Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах.

Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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