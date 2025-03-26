Россия и Украина 'поделили' Черное море: что изменилось и чего ждать украинцам

Россия будет пытаться контролировать весь трафик в украинские порты, что станет еще одним ударом для Украины в рамках соглашения, отметил Лакийчук.

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Перемирие в Черном море - что получит Украина и какие цели ставит РФ / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Лакийчук:

Россия в ходе переговоров могла настаивать на разграничении Черного моря

Возвращение к зерновому соглашению с Россией может обернуться проблемами для Украины

Россияне "свой проигрыш на море превратили в выигрыш"

23-25 марта 2025 года в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоялись переговоры с участием делегаций Соединенных Штатов Америки, Украины и Российской Федерации. Целью этих встреч, в частности, было достижение договоренностей о прекращении боевых действий в Черном море и обеспечении безопасного судоходства в регионе. Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в интервью Главреду объяснил, почему Россия может быть заинтересована в таком перемирии.

По его словам, важную роль в переговорах играет российский сенатор Георгий Карасин, который представлял Москву на этих встречах. Карасин - бывший заместитель министра иностранных дел и один из главных сторонников жесткой политики в 1990-х и 2000-х годах. Лакийчук отмечает, что именно он в свое время обеспечил выгодный для России раздел Каспийского моря, используя гибридный подход, который позволил Кремлю усилить свои позиции.

Смотрите видео интервью Павла Лакийчука Главреду о перемирии в Черном море:

Подобный сценарий Россия применяла и в отношении Азовского моря, когда добилась выгодного для себя разграничения. Поэтому нынешняя ситуация с перемирием в Черном море может быть попыткой Москвы повторить подобную стратегию.

"Фактически тогда Россия не просто передавила нас, а раздавила украинскую делегацию. Я помню слова Георгия Карасина в тот момент, когда украинские переговорщики пытались апеллировать к международному морскому праву, объясняя: "С международным морским правом ситуация такая-то и такая-то". На что Карасин ответил: "Ну что вы говорите? Международное морское право - это я сейчас". Вот и вся позиция России. И очевидно, что такой же была позиция России и по Черному морю. Добавьте к этому генерала Беседу - известного идеолога "захвата Украины за три дня", куратора Медведчука и всей пророссийской банды - и будет понятна позиция РФ", - сказал аналитик.

Лакийчук отметил, что Россия, вероятно, пыталась отстоять разграничение Черного моря. Ситуация здесь довольно интересная, ведь украинские Вооруженные силы пока сохраняют инициативу на море. Благодаря ударам ракетами "Нептун" и "Гарпун", а затем и применению морских дронов, Украине удалось достичь ключевых успехов: сорвать блокаду портов и вытеснить российские силы из северо-западной части Черного моря. В конце концов, россиянам пришлось оставить Севастополь и передислоцировать флот в Новороссийск, что фактически стало следующим этапом в изменении ситуации на море.

Теперь встает вопрос перемирия. Он напомнил, что существуют территориальные воды (12 миль) и экономические зоны. Если Россия заставит США признать ее юрисдикцию над Крымом - даже в фактическом или юридическом аспекте - это будет означать контроль над морскими водами вокруг полуострова. В таком случае зона вокруг Крыма может стать "свободной" от атак.

"Но по факту получается, что мы отдаем три четверти освобожденной от россиян акватории северо-западной части Черного моря под контроль Российской Федерации. Нам остается лишь узкий коридор между островом Змеиным и румынскими территориальными водами. Вот вам, пожалуйста, "коридор"", - сказал он.

Эксперт также выразил беспокойство относительно возможного возобновления зерновой сделки. Он подчеркнул, что после выхода России из этого соглашения Украина смогла значительно увеличить товарооборот своих портов, достигнув уровня 2021 года. Это стало возможным, поскольку само соглашение было дискриминационным: суда, направлявшиеся в Россию через Босфор, автоматически считались "чистыми" и проходили без проверок, тогда как корабли, которые направлялись в украинские порты, подлежали осмотру международной комиссией, в состав которой входили представители Украины, Турции и России.

"Ключевой момент - участие российской команды, которая в этом процессе является неким "бутылочным горлышком". Российская часть команды есть - они осматривают судна. Российской части команды нет - судно не осматривают, их просто не пропускают. Они решают: "Так, давай мы сегодня пропустим четыре судна с 9:00 до 10:00. Мы поработали", - и говорят украинцам и туркам: "Идите гуляйте, потому что у нас завтрак до вечера. Все, больше судов в украинские порты не пойдет""", - привел пример он.

Лакийчук подчеркнул, что таким неофициальным методом Россия пытается сохранить контроль над всего морским трафиком в украинские порты, который был утрачен после выхода Украины из зернового соглашения. Если произойдет возвращение к подобному формату, это станет еще одним ударом по нашей стране.

Он подчеркнул, что Украина, безусловно, поддерживает свободу судоходства в Черном море. Однако, по его словам, формат соглашения, который будет продвигать Карасин - не столько дипломат, сколько опытный мастер шантажа со стороны РФ - вероятно, будет крайне невыгодным и дискриминационным для Украины.

"Таким образом, россияне проигрыш на море превращают в свой выигрыш. Очевидно, что-то похожее будет рассматриваться и в отношении ударов по энергетической инфраструктуре. Посмотрим", - резюмировал аналитик.

Прекращение огня в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, на фоне переговоров в Эр-Рияде между Украиной, Россией и США Великобритания призвала Москву немедленно согласиться на безусловное прекращение огня. Об этом говорится в заявлении британского МИД, где отмечается, что Лондон поддерживает тесный контакт с США и Украиной после завершения переговоров.

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме 25 марта заявил, что Вашингтон рассмотрит требования России относительно условий прекращения боевых действий в Черном море.

В то же время Украина подтверждает свою готовность к полному и безоговорочному прекращению военных действий, однако для реализации этой инициативы необходимо согласие России. Об этом в интервью Bloomberg заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

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Кто такой Павел Лакийчук? Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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