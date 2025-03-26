Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Россия и Украина "поделили" Черное море: что изменилось и чего ждать украинцам

Юрий Берендий
26 марта 2025, 12:43
413
Россия будет пытаться контролировать весь трафик в украинские порты, что станет еще одним ударом для Украины в рамках соглашения, отметил Лакийчук.
Россия и Украина 'поделили' Черное море: что изменилось и чего ждать украинцам
Перемирие в Черном море - что получит Украина и какие цели ставит РФ / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Лакийчук:

  • Россия в ходе переговоров могла настаивать на разграничении Черного моря
  • Возвращение к зерновому соглашению с Россией может обернуться проблемами для Украины
  • Россияне "свой проигрыш на море превратили в выигрыш"

23-25 марта 2025 года в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоялись переговоры с участием делегаций Соединенных Штатов Америки, Украины и Российской Федерации. Целью этих встреч, в частности, было достижение договоренностей о прекращении боевых действий в Черном море и обеспечении безопасного судоходства в регионе. Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в интервью Главреду объяснил, почему Россия может быть заинтересована в таком перемирии.

По его словам, важную роль в переговорах играет российский сенатор Георгий Карасин, который представлял Москву на этих встречах. Карасин - бывший заместитель министра иностранных дел и один из главных сторонников жесткой политики в 1990-х и 2000-х годах. Лакийчук отмечает, что именно он в свое время обеспечил выгодный для России раздел Каспийского моря, используя гибридный подход, который позволил Кремлю усилить свои позиции.

Смотрите видео интервью Павла Лакийчука Главреду о перемирии в Черном море:

Подобный сценарий Россия применяла и в отношении Азовского моря, когда добилась выгодного для себя разграничения. Поэтому нынешняя ситуация с перемирием в Черном море может быть попыткой Москвы повторить подобную стратегию.

"Фактически тогда Россия не просто передавила нас, а раздавила украинскую делегацию. Я помню слова Георгия Карасина в тот момент, когда украинские переговорщики пытались апеллировать к международному морскому праву, объясняя: "С международным морским правом ситуация такая-то и такая-то". На что Карасин ответил: "Ну что вы говорите? Международное морское право - это я сейчас". Вот и вся позиция России. И очевидно, что такой же была позиция России и по Черному морю. Добавьте к этому генерала Беседу - известного идеолога "захвата Украины за три дня", куратора Медведчука и всей пророссийской банды - и будет понятна позиция РФ", - сказал аналитик.

Лакийчук отметил, что Россия, вероятно, пыталась отстоять разграничение Черного моря. Ситуация здесь довольно интересная, ведь украинские Вооруженные силы пока сохраняют инициативу на море. Благодаря ударам ракетами "Нептун" и "Гарпун", а затем и применению морских дронов, Украине удалось достичь ключевых успехов: сорвать блокаду портов и вытеснить российские силы из северо-западной части Черного моря. В конце концов, россиянам пришлось оставить Севастополь и передислоцировать флот в Новороссийск, что фактически стало следующим этапом в изменении ситуации на море.

Теперь встает вопрос перемирия. Он напомнил, что существуют территориальные воды (12 миль) и экономические зоны. Если Россия заставит США признать ее юрисдикцию над Крымом - даже в фактическом или юридическом аспекте - это будет означать контроль над морскими водами вокруг полуострова. В таком случае зона вокруг Крыма может стать "свободной" от атак.

"Но по факту получается, что мы отдаем три четверти освобожденной от россиян акватории северо-западной части Черного моря под контроль Российской Федерации. Нам остается лишь узкий коридор между островом Змеиным и румынскими территориальными водами. Вот вам, пожалуйста, "коридор"", - сказал он.

Эксперт также выразил беспокойство относительно возможного возобновления зерновой сделки. Он подчеркнул, что после выхода России из этого соглашения Украина смогла значительно увеличить товарооборот своих портов, достигнув уровня 2021 года. Это стало возможным, поскольку само соглашение было дискриминационным: суда, направлявшиеся в Россию через Босфор, автоматически считались "чистыми" и проходили без проверок, тогда как корабли, которые направлялись в украинские порты, подлежали осмотру международной комиссией, в состав которой входили представители Украины, Турции и России.

"Ключевой момент - участие российской команды, которая в этом процессе является неким "бутылочным горлышком". Российская часть команды есть - они осматривают судна. Российской части команды нет - судно не осматривают, их просто не пропускают. Они решают: "Так, давай мы сегодня пропустим четыре судна с 9:00 до 10:00. Мы поработали", - и говорят украинцам и туркам: "Идите гуляйте, потому что у нас завтрак до вечера. Все, больше судов в украинские порты не пойдет""", - привел пример он.

Лакийчук подчеркнул, что таким неофициальным методом Россия пытается сохранить контроль над всего морским трафиком в украинские порты, который был утрачен после выхода Украины из зернового соглашения. Если произойдет возвращение к подобному формату, это станет еще одним ударом по нашей стране.

Он подчеркнул, что Украина, безусловно, поддерживает свободу судоходства в Черном море. Однако, по его словам, формат соглашения, который будет продвигать Карасин - не столько дипломат, сколько опытный мастер шантажа со стороны РФ - вероятно, будет крайне невыгодным и дискриминационным для Украины.

"Таким образом, россияне проигрыш на море превращают в свой выигрыш. Очевидно, что-то похожее будет рассматриваться и в отношении ударов по энергетической инфраструктуре. Посмотрим", - резюмировал аналитик.

Прекращение огня в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, на фоне переговоров в Эр-Рияде между Украиной, Россией и США Великобритания призвала Москву немедленно согласиться на безусловное прекращение огня. Об этом говорится в заявлении британского МИД, где отмечается, что Лондон поддерживает тесный контакт с США и Украиной после завершения переговоров.

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме 25 марта заявил, что Вашингтон рассмотрит требования России относительно условий прекращения боевых действий в Черном море.

В то же время Украина подтверждает свою готовность к полному и безоговорочному прекращению военных действий, однако для реализации этой инициативы необходимо согласие России. Об этом в интервью Bloomberg заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Другие новости:

Кто такой Павел Лакийчук?

Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах.

Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Черное море мирное урегулирование мирные переговоры Павел Лакийчук
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Интенсивные дожди и похолодание: Украину накроет мощный циклон

Интенсивные дожди и похолодание: Украину накроет мощный циклон

14:21Синоптик
У Трампа указали на интересный нюанс в Будапештском меморандуме: возник скандал

У Трампа указали на интересный нюанс в Будапештском меморандуме: возник скандал

13:56Политика
Продвижение в Белгородской области: какую задачу могут выполнять ВСУ

Продвижение в Белгородской области: какую задачу могут выполнять ВСУ

13:25Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
В РФ ополчились против Ефремова: в театре отказываются с ним работать

В РФ ополчились против Ефремова: в театре отказываются с ним работать

Знают единицы: при какой температуре нужно стирать постельное белье

Знают единицы: при какой температуре нужно стирать постельное белье

Карта Deep State онлайн за 26 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Закуска, которую разметали со стола в СССР: рецепт давно забытого блюда

Закуска, которую разметали со стола в СССР: рецепт давно забытого блюда

Цены растут "на глазах": в Украине резко дорожает популярный продукт

Цены растут "на глазах": в Украине резко дорожает популярный продукт

Последние новости

14:21

Интенсивные дожди и похолодание: Украину накроет мощный циклон

14:16

Что делать, если вода постоянно течет в унитаз: быстрое и простое решение

14:12

Соглашение о Черном море выглядит как список желаний Кремля - The Guardian

14:06

Недоверие к НАБУ, САП и ВАКС почти столь же сильное, как и к пророссийским политикам, – Центр Разумкова

14:00

Урожайный и с отличным вкусом: опытная огородница назвала самый лучший сорт свеклы

РФ отправила на переговоры в Саудовскую Аравию шантажиста, который помогал делить Каспийское море - ЛакийчукРФ отправила на переговоры в Саудовскую Аравию шантажиста, который помогал делить Каспийское море - Лакийчук
13:58

В Минэнерго сообщили, сколько украинцы будут платить за электроэнергию в апреле

13:56

У Трампа указали на интересный нюанс в Будапештском меморандуме: возник скандал

13:31

Топ-3 антитренда, которые снова в моде - эксперт рекомендует

13:30

Оживет полумертвый спатифиллум: садовод поделилась секретами ухода за цветком

Реклама
13:25

Продвижение в Белгородской области: какую задачу могут выполнять ВСУ

13:22

Эксперты призывают посыпать пол сахарной пудрой в апреле: для чего это

12:57

Неузнаваема: звезда "Москва слезам не верит" появилась на похоронах

12:43

Россия и Украина "поделили" Черное море: что изменилось и чего ждать украинцам

12:38

Мыши будут убегать сами: 3 растения, которые стоит посадить возле дома

12:35

Изменения коснулись почти всех тарифов: известный оператор связи обновляет цены

12:26

Какие цветы сажать весной в саду и на клумбе: названы идеальные варианты

12:10

Россия планирует завершить войну до 2026 года – Скибицкий

12:10

"Мистика - это не шутки": шоураннер Владимир Москалец о съемках сериала "Злые духи" на 2+2

12:00

Сегодня нельзя обижаться и злиться: какой церковный праздник 26 марта, приметы

11:51

России выгодно морское перемирие, а у Трампа уже нет козырей - ЛакийчукВидео

Реклама
11:32

Сколько Украина сбила баллистических ракет с 2022 года: Игнат дал ответ

11:25

alyona alyona призналась, что набрала 17 килограммов - что произошло

10:57

Британия сделала заявление и обратилась к Путину: к чему призывают диктатора

10:37

РФ 8 раз ударила по энергетическим объектам после 18 марта - советник Зеленского

10:35

Цены на бензин в Украине падают: эксперт предупредил, что будет дальше

10:27

Китайский гороскоп на завтра 27 марта: Змеям - тяжелые времена, Обезьянам - вина

10:23

РФ атаковала дронами объекты инфраструктуры, вспыхнули пожары: подробности атакиФото

10:07

Синоптик назвал дату резкого потепления в Украине до +20

10:03

"В больнице": как выглядит Ирина Билык во время серьезной болезни

10:01

Не хватило денег: сколько Лорак заплатила за свадьбу и своего йога-инструктора

10:00

Марина Боржемская: "Похудеть без дисциплины невозможно, но есть хорошие новости"

09:51

Стабильности не будет: экономист рассказал, чего ждать от курса доллара

09:39

"Очень впечатляюще": президент Евросовета назвал сроки вхождения Украины в ЕС

09:30

"Такая благодарность за защиту": банкоматы ПриватБанка не выдают деньги военным

09:26

Как Путин мешает Трампу прекратить войну в Украине: в ISW раскрыли детали

09:07

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 марта (обновляется)

09:06

"Обсудили бывших": украинский ведущий поделился деталями разговора с Комаровым

08:50

Почему водители ставят под лобовое стекло туалетную бумагу: интересная хитрость

08:31

"РФ тянет время": Трамп признал, что Москва "тормозит" мирное соглашение с Украиной

08:23

Украинцы будут воевать голыми руками, если условия мира их не устроят - глава ЦРУ

Реклама
08:10

О "морском перемирии": чего ждатьмнение

08:06

Карта Deep State онлайн за 26 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:57

Наталья Могилевская заговорила о супружеских изменах - причина

06:58

Вспыхнули пожары: РФ атаковала дронами Ахтырку на Сумщине

06:10

Трамп и Путин против Европымнение

06:00

"Я так выбрала": Тина Кароль высказалась о замужестве

05:50

Тест на внимательность: найдите три ошибки на картинке за 9 секунд

05:20

Гороскоп на апрель 2025 для Тельцов: чего ждать в семье, финансах и на работеВидео

04:57

Гороскоп на завтра 27 марта: Тельцам - удовольствие, Стрельцам - приятная встреча

04:35

Почему нельзя говорить Маша, Ксюша, Наташа и Даша: учитель указала на ошибкуВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Пасха 2025
Можно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять