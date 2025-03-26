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Сколько Украина сбила баллистических ракет с 2022 года: Игнат дал ответ

Виталий Кирсанов
26 марта 2025, 11:32
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С января 2024 года Россия начала применять больше баллистических ракет.
Игнат рассказал, сколько баллистических ракет сбили над Украиной с 2022 года
Игнат рассказал, сколько баллистических ракет сбили над Украиной с 2022 года / коллаж: Главред, фото: Википедия, defense.gov

Что сказал Юрий Игнат:

  • Крылатых ракет удалось сбить довольно много
  • Российские захватчики увеличивают применение "шахедов"

Воздушные силы Вооруженных сил Украины за все время захватнического вторжения России сбили более 100 баллистических ракет. Об этом начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал в эфире телеканала "Новости.Live".

Игнат сообщил о числе сбитых баллистических ракет за все время полномасштабного вторжения с 2022 года.

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"Таких ракет баллистических было сбито более 100, по состоянию на сейчас. Запущено было значительно больше", - сказал Игнат.

Он напомнил, что такие ракеты могут сбивать зенитные ракетные комплексы Patriot.

По его словам, с января 2024 года Россия начала применять больше баллистических ракет, в том числе "Искандер-М" и KN-23.

Кроме того, крылатых ракет удалось сбить довольно много: от 1,5 тыс и более в зависимости от типа.

Игнат добавил, что россияне запустили примерно 22 тысячи ударных дронов типа "Шахед", но Силам обороны Украины удалось из них уничтожить 17 тыс. Сейчас российские захватчики увеличивают применение "шахедов".

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что военный эксперт Валерий Рябых предупреждал о том, что на Запорожском направлении армия страны-агрессора России усиливает свое давление на украинских военных, увеличивая количество атак.

Накануне представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил, что враг пытается прорвать украинскую оборону на Запорожском направлении на фоне геополитических настроений.

Оккупационная армия страны-агрессора России продолжает активные наступательные действия возле населенных пунктов Пятихатки и Малые Щебраки. Об этом сообщили аналитики DeepState.

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Кто такой Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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