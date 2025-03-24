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В ВСУ раскрыли приоритеты дроновых ударов РФ по Украине и назвали цели

Алексей Тесля
24 марта 2025, 14:49
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Силы обороны должны прогнозировать удары страны-агрессора РФ, говорит Юрий Игнат.
Атака дронов, сили ПВО
РФ бьет дронами по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОК "Юг"

Главное:

  • Силы обороны должны прогнозировать удары страны-агрессора РФ
  • Для ударов враг применяет КАБы, БПЛА и ракеты

Войска РФ атакуют ударными дронами украинские города, руководствуясь заранее разработанным планом, заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Если возьмем статистику за прошлые годы, всегда у них (россиян. - Ред.) является приоритетным на понедельник - один объект, потом - на вторник и так далее, они смещают акцент атаки на разные объекты. Это все у них называется планированием", - подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

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По словам украинского офицера, Силы обороны должны прогнозировать все эти удары страны-агрессора РФ.

Вместе с тем Игнат напомнил, что с начала полномасштабной войны российские террористы систематически обстреливают критическую и гражданскую инфраструктуру Украины. Для ударов враг применяет управляемые авиационные бомбы, беспилотные летательные аппараты, ракеты различных типов, а также артиллерию.

инфографика шахед, шахед, шахеды
еды / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Напомним, ранее российские оккупанты атаковали Запорожье большим количеством ударных дронов типа "Шахед". В городе прогремели мощные взрывы, после чего стало известно о повреждении жилых домов.

Как писал Главред, ранее российские оккупанты атаковали Киев "Шахедами". В столице слышали работу ПВО и взрывы. В одном из районов города возник пожар из-за падения обломков на крышу жилого дома.

Ранее сообщалось о том, что армия РФ устроила самую массированную атаку на город Кропивницкий, в результате которой 8 человек получили ранения, среди них – ребенок.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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