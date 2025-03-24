Оккупанты кратно повышают потери в своем войске: эксперт объяснил, что произошло

На Запорожском направлении у врага стало значительно больше потерь.

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ВСУ имеют возможность максимально уничтожать вражеские силы / Коллаж: Главред, фото: 43 ОМБр, Минобороны РФ

Что сообщил Рябых:

Противник пытается выйти на более выгодные рубежи

Оккупанты теряют много живой силы

ВСУ находятся на преобладающих высотах

На Запорожском направлении армия страны-агрессора России усиливает свое давление на украинских военных, увеличивая количество атак. Об этом в эфире Эспрессо рассказал военный эксперт Валерий Рябых.

Он утверждает, что сейчас враг поставил себе цель улучшить тактическое положение на этом участке фронта. Оккупантов интересуют рубежи в районе населенного пункта Пятихатки. Малые группы РФ также делают попытки атаковать подразделения ВСУ на линии Степное - Малые Щербаки.

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"В целом ситуация является контролируемой. Оккупанты повысили количество штурмов, чтобы занять преобладающие высоты, которые сейчас держат Силы обороны Украины, и улучшить свое тактическое положение для дальнейшего развития наступления на этом направлении. Однако снова захватчик "мясными штурмами" кратно повышает потери в своем войске", - отметил эксперт.

Таким образом в последнее время Запорожское направление приносит большие цифры в общесуточную статистику потерь армии РФ. Украинские военные удерживают преобладающие высоты, поэтому имеют возможность максимально уничтожать военный потенциал РФ.

Ситуация на Запорожском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что по информации спикера Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, в течение недели оккупационная армия страны-агрессора России проводила активные штурмовые действия на Запорожском направлении, однако теперь активность врага спала.

Накануне аналитики DeepState предупреждали, что российские оккупанты с начала марта пытаются прорвать оборону на линии Пятихатки-Малие Щербаки, что в Запорожской области.

Ранее Павел Лакийчук предупреждал, что враг может перебросить часть своих сил из Курской области РФ на юг Украины, а именно на Запорожское направление. Но только по мере того, как Курская операция ВСУ начнет сворачиваться.

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Кто такой Валерий Рябых? Валерий Рябых - директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express, редактор специализированного информационного Интернет-портала Defence-UA.com. Инженер-механик, магистр международного права, пишет DE.

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