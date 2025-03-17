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"Закрепляются в посадках": РФ пытается прорвать оборону в Запорожской области

Марина Фурман
17 марта 2025, 22:24
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Россияне усилили активность на Запорожском направлении.
армия РФ, карта
Россияне атакуют на Запорожском направлении / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Основное:

  • Россияне атакуют село Малые Щербаки
  • Враг пытается захватить Пятихатки и хотят закрепиться в районе Степного

Российские оккупанты с начала марта пытаются прорвать оборону на линии Пятихатки-Малые Щербаки, что в Запорожской области. Об этом сообщили в DeepState.

Аналитики отметили, что в начале месяца 108-й десантно-штурмовой полк РФ после пополнения начал атаки на Малые Щербаки.

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"Из-за плохого взаимодействия нашего подразделения, которое там стоит, было трудно понять куда и на сколько продвинулся враг. Чуть позже стало известно о штурмовых действиях этого же 108-го ДШП на Пятихатки, где на кадрах было зафиксировано зачистку юго-восточной окраины данного села", - говорится в сообщении.

В течение последних дней враг не прекращает штурмовых действий и пытается полностью захватить Пятихатки, сейчас бои продолжаются.

Кроме того, армия Путина также пытается закрепиться на автодороге в районе Степного, однако украинские силы ведут интенсивный артиллерийский огонь, чтобы остановить его продвижение.

Российские захватчики продолжают атаковать Малые Щербаки, где частично закрепились в лесополосах на южном направлении.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, армия страны-агрессора России на Покровском направлении уменьшила применение тяжелой техники. По словам Трегубова, это произошло в частности из-за того, что за первые два месяца 2025 года оккупанты потеряли около 300 танков. Таким образом ВСУ уничтожили больше танков, чем есть на вооружении у Бундесвера.

Недавно руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук рассказал, что благодаря умелым действиям украинского командования ВСУ перехватывают инициативу на фронте. Улучшение ситуации фиксируется в частности под Покровском и Торецком.

Ранее аналитики ISW рассказали, что украинские войска сумели продвинуться в Торецке Донецкой области, о чем свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 14 марта.

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Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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