Контрудары с обеих сторон: ВСУ перехватывают у врага инициативу на Донетчине

У россиян недостаточно резервов для проведения успешных наступательных операций.

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Нехватка резервов у РФ сказывается на неудачах на фронте / Коллаж: Главред, фото: 17 ОВМБр, Минобороны РФ

Что сказал Лакийчук:

И ВСУ, и оккупанты наносят контрудары в Донецкой области

Украинские военные выбивают из рук РФ инициативу на фронте

Благодаря умелым действиям украинского командования ВСУ перехватывают инициативу на фронте. Улучшение ситуации фиксируется в частности под Покровском и Торецком.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук. По его словам, еще одним фактором, который влияет на изменение хода боевых действий на этих участках фронта является недостаток резервов у противника.

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Покровск / Инфографика: Главред

В то же время он предупредил, что ситуация может ухудшиться, если враг перебросит с Курского направления свои силы. Поэтому задача номер один для ВСУ сейчас - это уничтожение как можно большего количества десантников и морпехов РФ, чтобы не дать противнику возможности закрепить свой успех.

Оценивая общую ситуацию, Лакийчук отметил, что сейчас на Торецком и Покровском направлениях происходят контрудары с обеих сторон, но с осторожным оптимизмом можно утверждать, что ВСУ имеют тактические успехи.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что в направлении Днепропетровской области враг значительно "уперся" в оборону украинских войск вблизи Константинополя и южнее Богатыря.

Накануне также агенты Атеш сообщили, что на Запорожском направлении в оккупационной армии страны-агрессора России возникли внутренние проблемы. Россияне из 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады саботируют наступление на населенный пункт Гуляйполе.

Ранее аналитики ISW рассказали, что украинские войска сумели продвинуться в Торецке Донецкой области, о чем свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 14 марта.

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Кто такой Павел Лакийчук? Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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