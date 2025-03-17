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Украина может заключить договор о мире, но не с Путиным - Морозов

Анна Косик
17 марта 2025, 12:17
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Даже в случае установления режима прекращения огня Украине придется находиться в состоянии оборонительной готовности.
Украина может заключить договор о мире, но не с Путиным - Морозов
Договориться с Путиным о справедливом мире невозможно / Коллаж: Главред, Фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Что сказал Морозов:

  • Украина не сможет достичь мира пока Путин у власти в РФ
  • РФ будет сохранять угрожающую риторику даже во время временного прекращения огня

После встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии активно обсуждается вопрос установления режима прекращения огня. Однако достичь долговременного мира Украине и ее союзникам вряд ли удастся пока в Кремле сидит Путин.

Об этом в интервью Главреду рассказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов. По его словам, пока кремлевский диктатор не отойдет от власти, Украина может рассчитывать разве что на перемирие.

Временное прекращение огня может длиться год, а может и два, но все это время Украина должна быть готова защищаться, ведь угрозы со стороны России никуда не исчезнут, в том числе и для стран восточного фланга НАТО.

"Поэтому восточный фланг НАТО также будет готовиться к возможной кремлевской экспансии как гибридной, так и военной. Поэтому нет, я не могу себе представить, каким образом при Путине может быть заключен полноценный договор о мире с Украиной и прекращении войны", - подытожил Морозов.

Смотрите видео о том, когда Украина сможет достичь мира:

Мирный договор Украины и России - что известно

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина может начать переговоры с Россией, но только через инструменты принуждения и такие переговоры с РФ не будут соглашением о мире, это будет принуждением страны-агрессора к миру на базе международного права.

Ранее глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко заявлял, что Россия больше заинтересована в заключении мирного договора с Украиной. Киеву же больше выгодно соглашение о прекращении огня.

Накануне Главред писал, что по информации СМИ спецпосланник Трампа Стив Уиткофф сообщил о том, что на мирных переговорах будут обсуждать территориальные уступки. Речь пойдет о Курской области, оккупированных украинских территориях и АЭС.

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Кто такой Александр Морозов

Александр Морозов - российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. - шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 - преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 - сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.

В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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перемирие война в Украине Владимир Путин мирное урегулирование режим прекращения огня Александр Морозов
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