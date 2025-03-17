США выходят из международной группы, расследующей преступления РФ в Украине - NYT

Администрация Трампа отходит от идеи привлечения Путина к ответственности за преступления, совершенные против украинцев.

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США выходят из группы, расследующей ответственность РФ за вторжение в Украину / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

США выходят из Международного центра судебного преследования за преступление агрессии против Украины

Штаты были единственной страной за пределами ЕС, входящей в состав группы

Соединенные Штаты Америки выходят из многонациональной группы, которая создана для расследования действий людей, ответственных за вторжение в Украину, включая президента РФ Владимира Путина.

Ожидается, что решение будет объявлено 17 марта в электронном письме сотрудникам и членам Агентства Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия, более известного как Евроюст. Министерство юстиции США без уже лишнего шума проинформировало о данном решении европейских чиновников.

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Как пишет The New York Times, решение о выходе из Международного центра судебного преследования за преступление агрессии против Украиныявляется последним свидетельством отхода администрации Дональда Трампа от обязательства Джозефа Байдена привлечь Путина к личной ответственности.

Группа была создана с целью привлечения руководства России, а также ее союзников в Беларуси, Северной Корее и Иране к ответственности за категорию преступлений, определяемую в соответствии с международным правом и договорами как агрессия, нарушающая суверенитет другой страны. Администрация Байдена присоединилась к центру в 2023 году.

Соединенные Штаты были единственной страной за пределами Европы, сотрудничавшей с группой. Штаты направили в Гаагу старшего прокурора Министерства юстиции для работы со следователями из Украины, стран Балтии и Румынии.

Администрация Трампа также сокращает работу, выполняемую Группой по ответственности за военные преступления, созданной в 2022 году тогдашним генеральным прокурором Мерриком Гарландом и укомплектованной опытными прокурорами. Она была призвана координировать усилия Министерства юстиции по привлечению к ответственности россиян, ответственных за зверства, совершенные после полномасштабного вторжения три года назад.

Во время администрации Байдена группа, известная как WarCAT, сосредоточилась на важной вспомогательной роли: предоставлении прокурорам и правоохранительным органам Украины материально-технической помощи, обучения и прямой помощи в передаче обвинений в военных преступлениях, совершенных россиянами, в украинские суды.

Команда действительно возбудила одно значимое дело. В декабре 2023 года прокуроры США впервые применили закон о военных преступлениях с момента его принятия почти три десятилетия назад, чтобы заочно предъявить обвинение четырем российским солдатам в пытках американца, проживавшего в Херсонской области Украины.

Ордер на арест Путина - что известно

Как сообщал Главред, весной 2023 года Международный уголовный суд принял решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной в РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что международное сообщество должно обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к принудительной депортации украинских детей на территорию РФ. Инциденты, выявленные Управлением прокурора МУС, включают депортацию сотен украинских детей, похищенных оккупантами из приютов и детских домов.

Экс-президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина является оправданным, поскольку российский президент совершил военные преступления.

В сентябре 2024 года Евросоюз призвал государства, которые ратифицировали Римский статут, выполнять свои обязательства. Речь идет об аресте Владимира Путина, ведь Международный уголовный суд выдал на него ордер.

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Что такое Римский статут Римский статут – это главный документ работы Международного уголовного суда в Гааге. Он регулирует его работу, определяет виды наказания и функции Ассамблеи государств-участников. Статут одобрили в 1998 году, документ вступил в силу в июле 2002 года. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 страна только подписала. США, Россия, Израиль и Северный Судан сначала поставили свои подписи, но передумали и отозвали их. Статут определяет полномочия суда в Гааге по расследованию масштабных преступлений: геноцида, преступлений против человечества, военных преступлений. После ратификации Римского статута государство становится участником Международного уголовного суда, а преступления ее граждан или совершенные на ее территории – подсудными суду в Гааге. Украина подписала Римский статут еще 20 января 2000 года, но так и не ратифицировала его, хотя после соглашения об Ассоциации с ЕС в 2014 году сделать это является одним из ее прямых международных обязательств. Статут предусматривает возможность, что и без ратификации государство может признать юрисдикцию суда по определенным делам, подав об этом должное заявление. Украина признала его юрисдикцию по двум вопросам двумя заявлениями Министерства иностранных дел, поданными 17 апреля 2014 года по делам Майдана и 8 сентября 2015 года – о преступлениях против человечности и военных преступлений, совершенных на ее территории.

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