ЕС призвал партнеров арестовать Путина: в чем причина

Там также призвали немедленно вернуть украинских детей и других гражданских в Украину.

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Ордер на арест Путина / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Евросоюз призвал государства, которые ратифицировали Римский статут, выполнять свои обязательства. Речь идет об аресте Владимира Путина, ведь Международный уголовный суд выдал на него ордер. Соответствующее заявление было оглашено во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает "Укринформ".

Отмечается, что в ЕС говорят о глубокой обеспокоенности судьбой украинских детей и других гражданских, которых Россия незаконно переместила.

"Европейский Союз в очередной раз призывает Россию и Беларусь немедленно обеспечить их безопасное возвращение в Украину", - указывается в заявлении. видео дня

Кроме того, ЕС требует немедленно освободить всех лиц, незаконно лишенных РФ свободы, "включая трех произвольно задержанных сотрудников ОБСЕ".

"Мы напоминаем о шести ордерах на арест, выданных Международным уголовным судом, в том числе против президента Путина за военное преступление незаконной депортации и перемещения украинских детей. Все государства-участники Римского статута обязаны выполнять ордера на арест, выданные МУС", - отметили в ОБСЕ.

Что за организация Евросоюз? Европейский союз (Евросоюз, ЕС) - экономическое и политическое объединение 27 европейских государств, международное образование, сочетающее признаки международной организации (межгосударственности) и государства (надгосударственности), однако юридически он не является ни тем, ни другим, сообщает "Википедия".

Ордер на арест Путина - что известно

Напомним, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента диктатора Владимира Путина. Кроме Путина орден был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

Также сообщалось, что главе Кремля грозит второй ордер на арест от МУС из-за того, что он планировал устроить голод в Украине.

Кроме того, президент США Джо Байден заявлял, что ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина является оправданным.

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