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Арест по ордеру МУС: прокурор рассказал, как Путин может оказаться в тюрьме

Алексей Тесля
6 сентября 2024, 11:35
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Переговорный процесс на уровне суда продолжается, подчеркнул Карим Хан.
Путин
В МУС прокомментировали ордер на арест Владимира Путин / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

После отказа Монголии, которая является участницей Римского статута, от ареста диктатора Владимира Путина, официальному Улан-Батору придется давать объяснения.

"Переговорный процесс на уровне суда продолжается. Судьи могут дать свои рекомендации на случай, если будет выявлено отсутствие сотрудничества, но я не хочу ничего предсказывать, потому что сейчас этот вопрос решается между судьями и правительством Монголии", – подчеркнул прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан в комментарии ВВС.

По его словам, по отношению к хозяину Кремля будет применена вся строгость закона и в конце концов Путин все же окажется на скамье подсудимых, а также напомнил недалекую историю.

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"Люди смеялись, когда трибунал по бывшей Югославии добивался ордеров на арест Караджича и Младича, не говоря уже о Милошевиче, или когда Специальный суд по Сьерра-Леоне выдавал ордер на арест бывшего президента Чарльза Тейлора. Но, как показала история, эти люди, которые когда-то имели большую власть у себя в стране, в конце концов оказались на скамье подсудимых", – отметил прокурор МУС.

Вместе с тем Хан также обратил внимание на то, что переговорный процесс по этому поводу на уровне суда продолжается.

Что такое Международный уголовный суд

МУС — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Учреждён на основе Римского статута. Резиденция суда размещена в Гааге, Нидерланды, пишет Википедия.

Ордер на арест Путина - последние новости по теме

Ранее был анонсирован первый визит Владимира Путина в страну, подписавшую Римский статут Международного уголовного суда. Диктатор РФ Владимир Путин 3 сентября посетит с официальным визитом Монголию, которая ранее подписала Римский статут Международного уголовного суда.

Как сообщалось, Международный уголовный суд принял решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной в РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что международное сообщество должно обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к принудительной депортации украинских детей на территорию РФ

Инциденты, выявленные Управлением прокурора МУС, включают депортацию сотен украинских детей, похищенных оккупантами из приютов и детских домов.

Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина является оправданным, поскольку российский президент совершил военные преступления.

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