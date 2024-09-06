Арест по ордеру МУС: прокурор рассказал, как Путин может оказаться в тюрьме

Переговорный процесс на уровне суда продолжается, подчеркнул Карим Хан.

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В МУС прокомментировали ордер на арест Владимира Путин / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

После отказа Монголии, которая является участницей Римского статута, от ареста диктатора Владимира Путина, официальному Улан-Батору придется давать объяснения.

"Переговорный процесс на уровне суда продолжается. Судьи могут дать свои рекомендации на случай, если будет выявлено отсутствие сотрудничества, но я не хочу ничего предсказывать, потому что сейчас этот вопрос решается между судьями и правительством Монголии", – подчеркнул прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан в комментарии ВВС.

По его словам, по отношению к хозяину Кремля будет применена вся строгость закона и в конце концов Путин все же окажется на скамье подсудимых, а также напомнил недалекую историю.

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"Люди смеялись, когда трибунал по бывшей Югославии добивался ордеров на арест Караджича и Младича, не говоря уже о Милошевиче, или когда Специальный суд по Сьерра-Леоне выдавал ордер на арест бывшего президента Чарльза Тейлора. Но, как показала история, эти люди, которые когда-то имели большую власть у себя в стране, в конце концов оказались на скамье подсудимых", – отметил прокурор МУС.

Вместе с тем Хан также обратил внимание на то, что переговорный процесс по этому поводу на уровне суда продолжается.

Что такое Международный уголовный суд МУС — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Учреждён на основе Римского статута. Резиденция суда размещена в Гааге, Нидерланды, пишет Википедия.

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