УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Путь в Гаагу открыт": Зеленский жестко высказался об ордерах на арест Шойгу и Герасимова

Руслана Заклинская
25 июня 2024, 23:51
34
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новые ордера от Международного уголовного суда в отношении российских генералов.
'Путь в Гаагу открыт': Зеленский жестко высказался об ордерах на арест Шойгу и Герасимова
Шойгу и Герасимов должны ответить за свои преступления в Гааге / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, УНИАН, Офис президента

Для министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба России Валерия Герасимова теперь открыты пути в Гаагу. Страна-агрессор РФ будет отвечать за свои преступления против Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Есть новые ордера от Международного уголовного суда в отношении российских убийц. Шойгу, Герасимов - ваш путь в Гаагу открыт", - сказал президент.

Глава государства также отметил, что Европейский суд по правам человека принял решение об ответственности России за преступления в Крыму против людей и законов. Зеленский подчеркнул, что оккупанты будут привлечены к ответственности.

видео дня

"Спасибо всем, кто верит, бьется, помогает, работает ради того, чтобы у Украины были такие результаты - в защите наших людей, в укреплении нашего государства, в приближении нашего мира. Мира, который украинцы заслуживают! Слава Украине", - подчеркнул президент Украины.

Кто такой Валерий Герасимов

Валерий Герасимов - российский военачальник. Начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны РФ с 9 ноября 2012 года.

Герасимова называют главным организатором войны на востоке Украины. Его подозревают в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка; активный участник временной оккупации Крыма РФ 2014 года.

Находится под санкциями у ЕС, Канады и Украины, пишет Википедия.

Ордера на арест политиков РФ - подробности

Напомним, во вторник, 25 июня, судьи Международного уголовного суда выдали ордера на арест экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генерального штаба РФ генерала Валерия Герасимова.

Как ранее сообщал Главред, международный уголовный суд принял решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной в РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина является оправданным, поскольку российский президент совершил военные преступления.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Сергей Шойгу война России и Украины Валерий Герасимов
Реклама

Главное за день

Плакали и целовали землю: трогательные видео с возвращением наших защитников из плена

Плакали и целовали землю: трогательные видео с возвращением наших защитников из плена

23:55 Украина
"Путь в Гаагу открыт": Зеленский жестко высказался об ордерах на арест Шойгу и Герасимова

"Путь в Гаагу открыт": Зеленский жестко высказался об ордерах на арест Шойгу и Герасимова

23:51 Мир
В ближайшие дни может быть еще один обмен пленными: ОП и ГУР удивили прогнозом

В ближайшие дни может быть еще один обмен пленными: ОП и ГУР удивили прогнозом

22:53 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Пусть прекращает войну : в США жестко ответили на жалобы РФ из-за жертв в Крыму 4121

"Пусть прекращает войну": в США жестко ответили на жалобы РФ из-за жертв в Крыму

Путин поднимает ставки в войне против Украины: к чему готовится диктатор 2934

Путин поднимает ставки в войне против Украины: к чему готовится диктатор

Изменение сроков обновление данных в ТЦК: в Минобороны дали окончательный ответ 2882

Изменение сроков обновление данных в ТЦК: в Минобороны дали окончательный ответ

РФ хотела бить по Харькову из пушек: ВСУ разбили 40-тысячную группировку врага 2814

РФ хотела бить по Харькову из пушек: ВСУ разбили 40-тысячную группировку врага

Последние новости

02:00

"Это было ночью": Елена Зеленская не сдержала эмоций - причина

02:00

Гороскоп от Влада Росса: что будет с любовью и отношениями в июле

01:30

Как не угрохать стиралку: в чем разница между порошком для ручной стирки и автоматомВидео

25 июня, вторник
23:55

Плакали и целовали землю: трогательные видео с возвращением наших защитников из пленаВидео

23:51

"Путь в Гаагу открыт": Зеленский жестко высказался об ордерах на арест Шойгу и Герасимова

Украина не остановится, пока не выйдет на границы 1991-го года, после 2025-го РФ ждет упадок - ЯгунУкраина не остановится, пока не выйдет на границы 1991-го года, после 2025-го РФ ждет упадок - Ягун
23:36

Ужасающий припадок: Селин Дион показала мучительные моменты своей болезни

22:53

В ближайшие дни может быть еще один обмен пленными: ОП и ГУР удивили прогнозомФотоВидео

22:44

Младшая дочь Мерил Стрип совершила каминг-аут в День рождения мамы

22:32

"Работаем днем и ночью": РФ осуществляет шквал атак возле Часового Яра - AP

Реклама
22:16

США думают об отправке в Украину военных подрядчиков: как это поможет ВСУ

22:02

Изможденные, но счастливые: Украина вернула из российского плена своих защитниковФото

21:35

"Как в фильмах ужасов": Наталья Могилевская ошарашила подарком для младшей дочери

21:23

Прячутся за мирным населением: РФ обустроила военную базу в порту Мариуполя

21:21

Почему собаке нельзя молоко: последствия могут быть очень серьезнымиВидео

20:55

Суд над Тищенко: нардепу избрали меру пресечения

20:50

"Мне не на что жить!": Тищенко удивил заявлением в зале судаВидео

20:48

Кривляку-путиниста Дмитрия Дюжева объявили в розыск - СМИ

20:09

"Иногда могу улетать": Евгений Клопотенко попітался обьяснить свой зашквар

19:40

Россияне "пожинают плоды" от удара по Крыму 24 июня: новые подробности

19:28

Украине придется ждать годы: Стефанишина удивила сроками вступления в ЕС

Реклама
19:10

Юридический цунами дня: в стане военных преступников прибыломнение

19:07

Лучше всего освежает в жару: как сделать домашний лимонад с необыкновенным вкусомВидео

18:39

Графики отключения света на 26 июня: в какие часы ограничений будет больше

18:34

Человек, который (не)контролирует все: как Путин может использовать ситуацию в Дагестане

18:31

Настоящая кабачковая икра - правильный рецепт: просто и безумно вкусноВидео

18:24

Мурат Налчаджиоглу показал свою самую дорогую женщину в жемчугах

18:09

Осадки будут в некоторых областях: где в ближайшее время будут лить грозовые дожди

18:07

Чем убрать желтизну с пластика: как безопасно и быстро приготовить разные растворы дома

17:59

"Хочет капитуляции Украины": у Зеленского ответили на циничные заявления Путина

17:53

В ТЦК идти не придется: военно-учетный документ с QR-кодом будут выдавать в ЦПАУ

17:49

Звезда 90-х Губин рассказал унизительную шутку про Херсон

17:45

Взрывоопасный Дагестан: Сергей Данилов - о бомбе замедленного действия внутри РФ

17:37

Пропагандист Борис Корчевников заговорил о своих похоронах - что случилось

17:35

Будет тепловой удар: при какой температуре опасно выгуливать собак

17:20

Как выбрать школу для своего ребенка? новости компании

17:13

Умер автор хита Сome my lady: рок-звезду нашли бездыханнымВидео

17:08

Неприкрытая нежность: Витвицкая похвасталась отдыхом с бойфрендом-военным

17:03

Оккупантов уничтожают массово: в ВСУ раскрыли колоссальные потери РФ возле Часового Яра

17:02

Кристина Орбакайте заговорила о внуках - детали

16:55

Отказалась ли РФ от Сумщины после обстрелов ВСУ ее приграничья: данные ГПСУ

Реклама
16:53

"Сэкономите 25% топлива": эксперт рассказал, что не нужно включать в машине

16:42

Изменение сроков обновление данных в ТЦК: в Минобороны дали окончательный ответ

16:34

Утренняя привычка, которая делает зубы желтыми: стоматолог назвал главную ошибкуВидео

16:27

Пономарев показал стильное фото покойной матери и почтил ее память

16:24

"Пока танцует под Инстасамку": как живет дочь путиниста Филиппа Киркорова за границей

16:17

Потеряете самое ценное: кого нельзя ругать 26 июня - приметы

16:10

Почему украинцам начали чаще выключать свет: в Минэнерго шокировали заявлением

16:04

Эксперты определили лучшее время суток для полива растений, чтобы не погубить их

15:59

На какую помощь имеют право переселенцы: куда обратиться и какие суммы

15:55

Не пустяк: во дворце назвали инцидент с принцессой Анной серьезным

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять