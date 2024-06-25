'Путь в Гаагу открыт': Зеленский жестко высказался об ордерах на арест Шойгу и Герасимова

Для министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба России Валерия Герасимова теперь открыты пути в Гаагу. Страна-агрессор РФ будет отвечать за свои преступления против Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
"Есть новые ордера от Международного уголовного суда в отношении российских убийц. Шойгу, Герасимов - ваш путь в Гаагу открыт", - сказал президент.
Глава государства также отметил, что Европейский суд по правам человека принял решение об ответственности России за преступления в Крыму против людей и законов. Зеленский подчеркнул, что оккупанты будут привлечены к ответственности.
"Спасибо всем, кто верит, бьется, помогает, работает ради того, чтобы у Украины были такие результаты - в защите наших людей, в укреплении нашего государства, в приближении нашего мира. Мира, который украинцы заслуживают! Слава Украине", - подчеркнул президент Украины.
Кто такой Валерий Герасимов
Валерий Герасимов - российский военачальник. Начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны РФ с 9 ноября 2012 года.
Герасимова называют главным организатором войны на востоке Украины. Его подозревают в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка; активный участник временной оккупации Крыма РФ 2014 года.
Находится под санкциями у ЕС, Канады и Украины, пишет Википедия.
Ордера на арест политиков РФ - подробности
Напомним, во вторник, 25 июня, судьи Международного уголовного суда выдали ордера на арест экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генерального штаба РФ генерала Валерия Герасимова.
Как ранее сообщал Главред, международный уголовный суд принял решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной в РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина является оправданным, поскольку российский президент совершил военные преступления.
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