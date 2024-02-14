Беглец Арестович отметился новым бредом об Украине: 'приплел' Путина и гороскоп

Арестович псевдоинтеллектуально высказал "очень непопулярную мысль".

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Арестович вещает из Монако / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Экс-советник ОП, сбежавший из Украины скандальный блогер Алексей Арестович продолжает "топить" российскую повестку, распространяя кремлевскую пропаганду и ложь об украинцах. В новом интервью он еще раз попытался отбелить Путина, убаюкивая свою аудиторию тем, что российский диктатор якобы больше не хочет воевать и не собирается "поглощать" Украину.

Арестович утверждает, что для Путина "тяжело морально воевать".

"Я даю 121 процент - и это очень непопулярная мысль - воевать он не хочет. Ему тяжело морально воевать. Особенно с Украиной. Потому что, когда он говорит "это единый украинский и русский народ", он же реально в это верит. И для него это гражданская война", - уверен Арестович.

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По его мнению, у Путина нет в планах "поглощения Украины" и "гибели Запада".

"Он по гороскопу Весы, он, извините, тяжело принимает радикальные решения", - добавил Арестович.

Скандальный блогер совершенно легко говорит, что Путину нужны только четыре украинские области.

"Предложение для Украины выглядит так: все то же самое, что было в Стамбуле - плюс четыре области", - рассказал Арестович.

При этом он считает, что Украина еще может "поторговаться" насчет двух областей, и Путин открыт для таких обсуждений.

Арестовича заметили в Монако

Экс-советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, который в прошлом году выехал из страны, накануне заметили в Монако.

После увольнения из Офиса президента Алексей Арестович резко сменил риторику - в своих выступлениях и постах он все чаще критикует военно-политическое руководство страны и намекает на мир ценой отказа от оккупированных Россией территорий.

В настоящее время Арестович находится за границей. В Украине против него открыто сразу два уголовных дела. По мнению нардепа Натальи Пипы, именно поэтому тот не хочет возвращаться в Украину.

В украинском СНБО тем временем намекают на связи Арестовича с российскими спецслужбами.

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