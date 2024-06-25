Ордера на арест Шойгу и Герасимова за преступления в Украине: громкое решение МУС

Решение принято в связи с совершенными военными преступлениями оккупантов в Украине.

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МУС выдал ордера на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, sputnik.by, mil.ru

Судьи Международного уголовного суда (МУС) выдали ордеры на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генерального штаба РФ генерала Валерия Герасимова.

Решение принято в связи с совершенными военными преступлениями в Украине – атаки на энергообъекты, сообщается на сайте МУС во вторник.

В тексте сообщения МУС, размещенном на сайте суда во вторник, отмечается, что Шойгу и Герасимов "предположительно несут ответственность за военное преступление, заключающееся в нанесении ударов по гражданским объектам …и военное преступление в виде причинения чрезмерного случайного вреда гражданскому населению или ущерба гражданским объектам".

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Кто такой Валерий Герасимов Валерий Герасимов - российский военачальник. Начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны РФ с 9 ноября 2012 года. Герасимова называют главным организатором войны на востоке Украины. Его подозревают в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка; активный участник временной оккупации Крыма РФ 2014 года. Находится под санкциями в ЕС, Канаде и Украине, пишет Википедия.

Реакция Офиса президента

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя выданные Международным уголовным судом ордеры на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, заявил, что они несут индивидуальную ответственность за агрессию против Украины.

"Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест бывшего министра обороны рф Сергея Шойгу и начальника Генштаба рф Валерия Герасимова. Ордеры касаются международных преступлений, совершенных в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года. Это нападения на гражданские объекты, энергетическую инфраструктуру, вред гражданским людям и объектам, а также преступления против человечности", - написал Ермак в Теlegram.

Как он подчеркнул, Шойгу и Герасимов несут индивидуальную ответственность. "Важное решение. Все будут отвечать за зло", - отметил он.

Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Ордер на арест Путина

Как сообщалось, Международный уголовный суд принял решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной в РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что международное сообщество должно обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к принудительной депортации украинских детей на территорию РФ

Инциденты, выявленные Управлением прокурора МУС, включают депортацию сотен украинских детей, похищенных оккупантами из приютов и детских домов.

Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина является оправданным, поскольку российский президент совершил военные преступления.

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