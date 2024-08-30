Вероятность ареста Путина по ордеру МУС: в Кремле выдали странное заявление

Дмитрий Песков прокомментировал предстоящий визит диктатора Владимира Путина в Монголию.

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Дмитрий Песков прокомментировал вероятность ареста Владимира Путина / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

В Кремле прокомментировали информацию о предстоящем визите диктатора Владимира Путина в Монголию в контексте появившихся предположений о вероятности его ареста Улан-Батором по ордеру Международного уголовного суда.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не переживают по поводу поездки Владимира Путина в Монголию, которая признает юрисдикцию Международного уголовного суда, сообщают пропагандисты РФ из "РИА Новости".

Отвечая на вопрос о том, имели ли место переговоры с властями Монголии относительно ордера на арест Путина, который выдал МУС, Песков ответил: "Разумеется, все аспекты визита тщательно готовились".

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Песков также заверил, что у Кремля "прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии".

Что такое Международный уголовный суд МУС — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Учреждён на основе Римского статута. Резиденция суда размещена в Гааге, Нидерланды, пишет Википедия.

Ордер на арест Путина - последние новости по теме

Ранее был анонсирован первый визит Владимира Путина в страну, подписавшую Римский статут Международного уголовного суда. Диктатор РФ Владимир Путин 3 сентября посетит с официальным визитом Монголию, которая ранее подписала Римский статут Международного уголовного суда.

Как сообщалось, Международный уголовный суд принял решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной в РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что международное сообщество должно обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к принудительной депортации украинских детей на территорию РФ

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Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина является оправданным, поскольку российский президент совершил военные преступления.

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