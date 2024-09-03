На кону путь в ЕС: в Польше резко призвали решить один из вопросов по Волыни

Министр Польши отметил возможность его страны влиять на решение относительно пути Украины в ЕС.

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Сикорский считает, что Украина должна решить этот вопрос в знак благодарности Польше / Колаж: Главред, фото: pixabay, Dmytro Kuleba, Radosław Sikorski

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Украину как можно быстрее дать разрешение на поиски и эксгумацию поляков, которые были убиты во время этнических чисток во время Второй мировой на Волыни.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в соцсети X. Сикорский в подписи к видео резко отметил, что его коллега из Украины, Дмитрий Кулеба, совершил ошибку.

"Наши соотечественники заслуживают захоронения. Украина должна понимать темные страницы своей истории. Впрочем, из его (Дмитрия Кулебы - Главред) ответа можно понять, что во время наших двусторонних разговоров я уже поднимал вопрос о необходимости возобновить эксгумацию", - пояснил глава МИД Польши. видео дня

Сикорский также отметил, что Польша будет иметь слово во время решения относительно пути Украины в ЕС, в частности на этапе закрытия переговорных глав, поэтому Украине, по его словам, лучше решить этот вопрос как можно быстрее. Министр назвал это "благодарностью" Польше за то, что она сегодня делает для Украины.

Кто такой Радослав Сикорский? Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.

Заявления Польши относительно вступления Украины в ЕС и НАТО

Напомним, ответ министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о восстановлении эксгумации жертв Волынской трагедии, вызвал большой скандал среди ряда польских политиков, которые обвинили Кулебу в территориальных претензиях. По этому поводу премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина не станет членом ЕС без согласия его страны, поскольку не соответствует стандартам, в том числе культурно-политическим.

Недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не сможет согласиться на вступление Украины в Европейский Союз до тех пор, пока между странами не закончатся споры вокруг событий на Волыни в годы Второй мировой войны.

Хотя ранее президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что Украина получит приглашение от НАТО на следующем саммите. Дуда подчеркнул, что никто не из Альянса не имеет права диктовать, как поступать в этой ситуации членам НАТО, и что это "должно быть демократическое решение украинского народа и стран-союзников".

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