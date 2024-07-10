Одна из стран НАТО подталкивает Альянс к тому, чтобы пригласить Украину

В НАТО согласились, что в рамках этого саммита Украина вряд ли получит приглашение.

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Польша "за" вступление Украины в НАТО / Коллаж Главреда. Фото: ОП, пресс-служба ВС Канады

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что Украина получит приглашение от НАТО на следующем саммите, пишет Европейская правда. К слову, на сейчас в Альянсе по этому поводу нет единства - против выступают, в частности, США и Германия.

"Этот саммит это приглашение, скорее всего, не пришлет. Но я надеюсь, и буду об этом говорить, что оно станет фактом на следующем саммите НАТО, который состоится в Гааге", - сказал Дуда.

Дуда подчеркнул, что никто не из Альянса не имеет права диктовать, как поступать в этой ситуации членам НАТО, и что это, цитирует издание слова польского главы, "должно быть демократическое решение украинского народа и стран-союзников".

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Саммит НАТО в Вашингтоне - главное

9-11 июля в Вашингтоне проходит саммит НАТО. Вопросы сдерживания агрессии России и поддержки Украины являются одними из главных на юбилейном собрании, которое Альянс проводит в 75-й год со дня своего создания. Соединенные Штаты обещают, что на саммите НАТО в Вашингтоне Украина получит так называемый "мост" к членству в альянс.

Однако сроков возможного вступления Украины в Альянс текст итоговой декларации не содержит. Указывается, что Украине пришлют приглашение, "когда союзники согласятся, и условия будут выполнены".

Также на встрече 10 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о начале передачи Украине истребителей F-16 из Нидерландов и Дании. Также истребители F-16 обязалась передать Норвегия.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, в ходе проведения саммита НАТО в Вашингтоне анонсировал новые решения о поставках в Украину самолетов F-16. Он напомнил, что Украина вчера, 9 июля, получила положительное решение о передаче еще 5 систем "Patriot", десятков других систем противовоздушной обороны.

Кто такой Анджей Дуда Анджей Себастьян Дуда (род. 16 мая 1972, Краков, Польская Народная Республика) - польский юрист, политик и государственный деятель, 10-й президент Польши. Кандидат в президенты от партии "Право и справедливость" в президентских выборах 2015 года. Во время первого тура набрал 5,179,092 голосов (34,76 %). Во втором туре голосований, официально получил 51,55 % голосов, победив действующего президента Бронислава Коморовского, который получил 48.45 % голосов. 4 мая 2015 года избран президентом Польши и вступил в эту должность 6 августа 2015 года, пишет Википедия.

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