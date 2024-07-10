"Десятки систем ПВО": Байден пообещал мощную поддержку Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получит дополнительные системы ПВО.

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Байден на саммите НАТО анонсировал дополнительные системы ПВО для Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео WP, Википедия

Президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине дополнительных систем ПВО. В частности, Соединеные Штаты Америки предоставят Киеву дополнительную батарею ЗРК Patriot.

Как сказал глава Белого дома на открытии саммита НАТО в Вашингтоне вечером 9 июля, две батареи Patriot поступят от Германии и Румынии. Еще одну совместно соберут Нидерланды с другими партнерами. Италия передаст систему SAMP-T.

Также в последующие месяцы США и партнеры намерены предоставить Украине "десятки систем ПВО", а именно - NASAMS, HAWK, IRIS-T и Gepard.

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получит дополнительные системы ПВО.

"Дополнительные ЗРК Patriot, SAMP/T и IRIS-T SLM, а также другие тактические ракетные комплексы, которые должны поступить в Украину от партнеров, помогут нам уничтожать российские дроны и ракеты и лучше защитить украинцев от российского воздушного террора, таких как вчерашняя жестокая атака на нашу главную детскую больницу", - написал глава государства в соцсети Х.

Зеленский поблагодарил президента США Байдена и всем страны-партнеры за подтверждение обязательств предоставить Украине средства противовоздушной обороны как можно быстрее.

"На воздушный террор России против украинцев, в частности, на жестокий удар по детской больнице, мы должны ответить единством и силой, решительными и смелыми решениями. И такие решения обеспечивают именно это. Мы можем и должны лишить Россию возможности терроризировать Украину", - добавил президент.

Саммит НАТО 2024 - что о нем известо Саммит НАТО пройдёт с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне и будет посвящён 75-летию альянса. Саммит был официально предложен в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе. На саммит в Вашингтоне приглашены министры иностранных дел 35 стран-партнеров, которые не входят в НАТО. Среди приглашенных - министры иностранных дел Израиля, Египта, Иордании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Также это уже будет третий саммит подряд, в работе которого примут участие не только главы государств всех 32 стран-членов НАТО, но и лидеры индо-тихоокеанских стран-партнеров: Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии. Как писало издание The New York Times, на саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Отмечается, что Альянс не хочет принимать нового члена, который из-за пакта о коллективной безопасности может втянуть его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

Массированный ракетный удар по Киеву 8 июля 2024

Утром 8 июля российская оккупационная армия нанесла ракетный удар - под ударом РФ была вся Украина. В Киеве ракетами было повреждено здание крупнейшей в Украине детской больницы Охматдет.

Также "сложился" подъезд пятиэтажки в Шевченковском районе. А во время уже повторной атаки на Киев днем было повреждено здание роддома в Днепровском районе. Были прилеты по энергетическим объектам столицы.

Утром 10 июля в ГосЧС сообщили, что в Киеве завершились аварийно-спасательные и восстановительные работы после ракетной атаки РФ 8 июля.

В результате вражеских обстрелов в столице погибли 33 человека, из них 5 детей. Также 121 человек пострадал, в том числе 10 детей. 11 человек были спасены.

Все подробности ракетного удара по Киеву утром 8 июля 2024, читайте в материале: В Киеве и области – мощные взрывы: РФ ударила по детской больнице, много пострадавших.

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