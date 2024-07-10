Украина может остановить и остановит Путина - Байден

Силы обороны Украины смогут достичь результата вместе с коллективной поддержкой стран Запада, уверен глава Белого дома.

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Байден выступил на открытии саммита НАТО в Вашингтоне / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео WP

Украинская армия может остановить российскую агрессию. Об этом заявил президент США Джо Байден на открытии саммита НАТО в Вашингтоне.

По словам главы Белого дома, Северо-Атлантический альянс "сейчас сильнее чем когда-либо".

"Сегодня НАТО сильнее, чем когда-либо. В течение многих лет Финляндия и Швеция были нашими ближайшими партнерами. Теперь они решили официально присоединиться к НАТО. По этой причине сила и значение статьи 5 НАТО – возросли", - подчеркнул американский президент. видео дня

Однако, по его мнению, увеличение численности армии США и союзников на восточной границе Альянса не является достаточным, чтобы остановить агрессивные действия Кремля.

"Путин не хочет ничего меньшего, чем полное покорение Украины. Он хочет положить конец украинской демократии, разрушить украинскую культуру и стереть Украину с карты мира. И мы знаем, что Путин не остановится в Украине", – подчеркнул американский лидер.

"Не сомневайтесь: Украина может остановить Путина – и она это сделает", – заявил Байден.

По его словам, Силы обороны Украины смогут достичь этого результата "вместе с нашей коллективной поддержкой".

Как известно, вечером 9 июля состоялось открытие юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне в историческом месте - Аудитории Эндрю Меллона. Подписание Североатлантического договора, учредившего НАТО, произошло именно здесь 4 апреля 1949 года.

Президент США Джо Байден выступил с приветственной речью. Глава Белого Дома подробно остановился на достижениях и на новых вызовах для Североатлантического альянса.

Саммит НАТО 2024 - что о нем известо Саммит НАТО пройдёт с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне и будет посвящён 75-летию альянса. Саммит был официально предложен в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе. На саммит в Вашингтоне приглашены министры иностранных дел 35 стран-партнеров, которые не входят в НАТО. Среди приглашенных - министры иностранных дел Израиля, Египта, Иордании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Также это уже будет третий саммит подряд, в работе которого примут участие не только главы государств всех 32 стран-членов НАТО, но и лидеры индо-тихоокеанских стран-партнеров: Австралии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии. Как писало издание The New York Times, на саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Отмечается, что Альянс не хочет принимать нового члена, который из-за пакта о коллективной безопасности может втянуть его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

Саммит НАТО 2024 - чего ждать Украине

Представитель Госдепа США Дэниел Сайзек заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне, потому что стране необходимо провести дальнейшие реформы в Вооруженных Силах. По его словам, один из самых главных приоритетов на нынешнем саммите — это поддержка Украины.

При этом, как пишет CNN, в итоговом тексте коммюнике саммита альянса в Вашингтоне путь Украины к вступлению в НАТО будет охарактеризован как "необратимый".

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что в ближайшие 10 лет Украина станет членом Североатлантического альянса.

Столтенберг также заявил, что во время саммита НАТО в Вашингтоне будет принято решение о дальнейшем усилении поддержки Украины. По его словам, Россия должна понять, "что она не может нас "переждать".

В свою очередь, президент США Джо Байден сообщил, что на этой неделе в Вашингтоне он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы Белого дома, вместе с союзниками он объявит о "новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины".

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