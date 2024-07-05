Членство Украины в НАТО и окончание войны: Столтенберг сделал важное заявление

Путин реализует в Украине стратегию затягивания времени, надеясь ослабить решимость Запада, уверен Столтенберг.

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Украина может вступить в НАТО до 2034 года / коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, pixabay

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что в ближайшие 10 лет Украина станет членом Североатлантического альянса. Об этом сообщает DW.

Также он отметил необходимость наращивания военной помощи Киеву накануне саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.

"Чем сильнее будет эта поддержка, тем быстрее может закончиться война, развязанная Россией против Украины", - подчеркнул Столтенберг. видео дня

По словам генсека НАТО, диктатор РФ Путин реализует в Украине стратегию затягивания времени, надеясь ослабить решимость Запада.

"Путин считает, что сможет пересидеть нас. Мы должны убедить его в том, что он не сможет пересидеть нас, и тогда это создаст условия для окончания войны", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Кто такой Йенс Столтенберг Йенс Столтенберг - норвежский государственный и политический. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года - Генеральный секретарь НАТО. В сентябре 2014 года заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.

Саммит НАТО в США - последние новости

Напомним, с 9 по 11 июля 2024 года в столице США Вашингтоне состоится саммит НАТО, во время которого Украине предложат "конкретные пути" для ускорения будущего членства в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс.

По словам Владимира Зеленского, Украина проводит активную работу над тем, чтобы следующий саммит стран-членов НАТО, который пройдет в Вашингтоне был успешным для всех сторон. В частности, Украина может принять участие в нескольких платформах в рамках саммита.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что основное внимание на саммите НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне, будет сосредоточено на укреплении победы Украины в долгосрочной перспективе.

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