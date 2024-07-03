В НАТО согласовали более $40 миллиардов на закупку оружия для Украины в 2025 году

Страны-члены НАТО достигли договоренностей по финансированию военной помощи Украине на сумму более 40 миллиардов долларов, пишет Reuters.
Помощь будет покрывать закупку вооружения в течение 2025 года, сообщил агентству западноевропейский дипломат.
Новость о согласованной сумме членами Альянса появилась как раз накануне саммита НАТО в июле в Вашингтоне.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал партнеров сохранить финансирование помощи Украине на том же уровне, что и в начале полномасштабного вторжения.
Лидеры стран НАТО подпишут обязательства на следующей неделе в Вашингтоне.
Что нужно знать о Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.
Саммит НАТО в США - предложений о вступлении не будет
Саммит НАТО состоится с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне, и будет посвящен 75-летию Альянса. Саммит был официально предложен в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе.
Известно, что основное внимание на саммите НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне, будет сосредоточено на укреплении победы Украины в долгосрочной перспективе.
Однако, как писало издание The New York Times, на саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии.
Более того, недавно президент США Джо Байден предположил, что даже мир в Украине "необязательно означает, что Украина вступит в НАТО". Байден признался, что "именно он был тем, кто сказал, что не готов поддержать натоизацию Украины".
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