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"Это в интересах НАТО": дипломат сказал, как изменится предоставление военной помощи Украине

Алёна Воронина
2 июля 2024, 11:28
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Перемещение штаб-квартиры для управления военной помощью в ФРГ не повлияет на предоставление помощи Украине - в НАТО понимают, что ВСУ уничтожают потенциал РФ.
'Это в интересах НАТО': дипломат сказал, как изменится предоставление военной помощи Украине
Дипломат сказал, как изменится предоставление военной помощи Украине/ коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

На саммите НАТО, который состоится в июле, Украине планируют предложить новую штаб-квартиру для управления военной помощью - в Германии. Для Украины это скорее хорошо, чем плохо, ведь ФРГ с начала полномасштабной войны изменила свое мнение о стране-агрессоре России и активно оказывает помощь Украине.

Германия вряд ли будет тормозить предоставление военной помощи нашему государству, ведь понимает, что Украина уничтожает потенциал РФ, и это позволяет Европе подготовиться к сдерживанию российской агрессии. Такое мнение высказал эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара в интервью Главреду.

Хара напомнил, что после широкомасштабного вторжения России в Украину позиция Олафа Шольца развернулась на 180 градусов - и Германия наращивала помощь нашей стране, не делая из этого пиара.

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"Германия - это мощная экономика, индустриальные способности, мотор Евросоюза. И я не думаю, что Германия будет колебаться в вопросах предоставления помощи Украине, ведь сегодня есть угроза конфликта между РФ и НАТО, а потому странам Альянса важно поддерживать нас, поскольку именно украинские Вооруженные силы уничтожают потенциал РФ, и это позволяет Европе подготовиться к сдерживанию российской агрессии", - отметил эксперт.

В то же время он обратил внимание, что другой вопрос - это страхи Олафа Шольца, например, относительно предоставления Украине ракет Taurus, что, по его мнению, может привести к эскалации.

"Хотя мы имеем и SCALP, и Storm Shadow, не говоря уже о том, что американцы разрешили бить их оружием по территории России, правда, с ограничениями, - и ничего", - сказал он.

Хара отметил, что вряд ли Германия будет тормозить предоставление Украине военной помощи.

"Поэтому я не думаю, что Германия будет что-то тормозить. Она, осознавая свои собственные национальные интересы и интересы в рядах НАТО, будет помогать", - подытожил эксперт.

Кто такой Александр Хара

Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований".

Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.).

Магистр внешней политики.

Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Будет ли новая штаб-квартира для управления военной помощью Украине - что известно

Ранее сообщалось, что НАТО на саммите в США объявит о важном решении по Украине. Североатлантический альянс на саммите в Вашингтоне, который состоится в июле, объявит о решении создать в Германии миссию по координации широкого спектра помощи Украине в долгосрочной перспективе. Будет предложено создать новую штаб-квартиру для управления военной помощью Киеву в Германии. Миссия будет называться NSATU - "Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины".

Также сообщалось, что в НАТО могут предупредить остановку военной помощи Украине. Дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара отметил, что возможное решение НАТО предложить новую штаб-квартиру для управления военной помощью, но в Германии, является предохранителем, чтобы Штаты в дальнейшем при любой власти не могли парализовать процесс предоставления помощи Украине. Почему это важно именно сейчас - Хара говорит, что существует вероятность победы Трампа на выборах, а тогда США прекратят выполнять лидерскую роль.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл ожидания от саммита НАТО в США. Украина проводит активную работу над тем, чтобы следующий саммит стран-членов НАТО, который пройдет в Вашингтоне был успешным для всех сторон. В частности, Украина может принять участие в нескольких платформах в рамках саммита, отметил Зеленский.

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война в Украине НАТО новости Германии военная помощь Александр Хара Германия
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