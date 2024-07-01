Предохранитель для США: в НАТО могут предупредить остановку военной помощи Украине

Стремительная политическая жизнь мира сегодня, как никогда, влияет на Украину и ее поддержку в окончании войны. Поэтому в НАТО ищут пути бесперебойной помощи.

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Новая штаб-квартира в Германии может обеспечить Украине постоянную военную помощь Запада / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вопрос военной помощи Украине особенно остро навис над западным миром в последний год, после почти полугодовой заморозки пакета помощи в США. Поэтому сейчас западные лидеры ищут возможность обеспечить Украину постоянной поддержкой, не в зависимости от политических изменений в той или иной стране.

В частности недавно The New York Times написало о том, что на саммите НАТО Украине могут предложить новую штаб-квартиру для управления военной помощью, но в Германии. Таким образом НАТО, скорее всего хочет перетянуть передачу помощи под свой "зонтик". Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

"Германия, как мощная индустриальная страна и один из крупнейших контрибуторов, с точки зрения вооружения, боеприпасов и техники, будет хабом для помощи Украине. Также это решение идет в контексте возможного прихода Трампа к власти в США", - говорит эксперт. видео дня

Он считает, что такое решение является предохранителем, чтобы Штаты в дальнейшем при любой власти не могли парализовать процесс оказания помощи Украине. Почему это важно именно сейчас - Хара говорит, что существует вероятность победы Трампа на выборах, а тогда США прекратят выполнять лидерскую роль.

Поэтому передача военной помощи Украине перейдет к НАТО, а это можно считать позитивом. Решатся ли в Альянсе на такой шаг будет известно уже вскоре - Саммит НАТО пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

Кто такой Александр Хара Александр Хара - эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV Территориальном и II Территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Помощь Украине от западных лидеров

Накануне стало известно, что Украина заключила более двадцати соглашений с государствами-партнерами, направленных на поддержку собственной безопасности. В рамках договоров Киев будет получать 60 миллиардов долларов на финансирование военной помощи следующие четыре года.

Ранее западные СМИ сообщали, что США могут передать Украине до восьми батарей для зенитно-ракетного комплекса Patriot, которые сейчас расположены в Израиле.

Напомним, Испания передала Украине вторую партию зенитных ракет к системам противовоздушной обороны Patriot. Она прибыла в Украину в дополнение к первой партии, которую доставили в конце апреля.

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