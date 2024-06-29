Украина получит новый пакет военной помощи от США: что в него войдет - Reuters

СМИ со ссылкой на источники отмечают, что Украина получит пакет военной помощи в рамках президентского механизма сокращения вооружения.

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Украина получит пакет военной помощи от США на 150 миллионов долларов / Коллаж Главред, фото: U.S. Army Photo, Офис президента

Украина получит новый пакет военной помощи от США на 150 миллионов долларов, который будет включать в себя ракеты для ПВО HAWK и артиллерийские боеприпасы калибром 155 миллиметров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 2 неназванных источника, которые пожелали остаться анонимными.

По данным СМИ, пакет военной помощи для Украины будет официально объявлен в понедельник 1 июля.

"Администрация Байдена реагирует на отчаянные просьбы Украины о поддержке противовоздушной обороны, поскольку Россия в течение последних недель наносила удары по украинским энергетическим объектам с помощью воздушных атак", - говорится в сообщении. видео дня

Источники добавили, что кроме ракет-перехватчиков HAWK и 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, пакет также будет включать другие боеприпасы и оборудование для удовлетворения оборонных потребностей Украины.

"Пакет будет предоставлен в рамках президентского механизма сокращения вооружений (Presidential Drawdown Authority), который позволяет президенту быстро передавать оборонные товары и услуги из американских запасов для поддержки союзников. США предоставили Украине более 50 миллиардов долларов военной помощи с 2022 года", - добавляют журналисты.

Решение о военной помощи Украине от США 23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов. 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Напомним, в Пентагоне заявили, что поставки военной помощи в Украину уже начались. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Военная помощь для Украины - гарантии безопасности для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина заключила более двадцати соглашений с государствами-партнерами для поддержания своей безопасности. Согласно им в течение следующих 4 лет, Киев будет ежегодно получать 60 миллиардов долларов на финансирование военной помощи в течение следующих четырех лет. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

21 июня Испания передала Украине вторую партию зенитных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, как сообщает издание El Mundo.

Глава управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что Южная Корея не будет иметь ограничений в помощи Украине, если Россия передаст Северной Корее высокоточное оружие.

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