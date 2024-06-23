Военная помощь Украине без ограничений: в Южной Корее назвали условие России

Россия должна "хорошо подумать", прежде чем восстанавливать и продвигать свои отношения с Северной Кореей, сказал представитель Сеула Чан Хо Чжин.

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Россия должна хорошо подумать, прежде чем усиливать сотрудничество с КНДР - Сеул / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента

У Южной Кореи не будет никаких ограничений относительно помощи Украине, если агрессор Россия передаст Северной Корее высокоточное оружие. Об этом заявил глава управления национальной безопасности администрации президента ЮК Чан Хо Чжин.

Как сообщает Yonhap, решение Сеула касательно военной помощи Украине будет зависеть от развития военного сотрудничества РФ и КНДР.

"Я хотел бы подчеркнуть, что все зависит от того, что сделает Россия. Останется ли для нас линия, если Россия передаст высокоточное оружие Северной Корее?" – отметил Чжин. видео дня

Также южнокорейский чиновник подчеркнул, что если Москва хочет восстанавливать и развивать отношения с Пхеньяном, то "российская сторона должна хорошо подумать".

Как отличаются Южная Корея и Северная Корея / Инфографика: Главред

Военная помощь Украине от Южной Кореи – главные новости по теме:

Глава Кремля Владимир Путин и диктатор КНДР Ким Чен Ын подписали соглашение о военном сотрудничестве. В частности, они возобновили договор времен Холодной войны, согласно которой страны предоставляют военную помощь друг другу в случае нападения на них.

Южная Корея раскритиковала договор РФ и КНДР: в Сеуле предупредили Москву о том, что отношения теперь испортятся. Республика изучает возможность поставок вооружений Украине.

Южная Корея может передать Украина обновленные зенитные ракетные комплексы ПВО Patriot, корейские системы противовоздушной обороны и противоракетные комплексы THAAD. Сеул будет ждать реакции Москвы.

Чем особенна Южная Корея? Южная Корея – индустриально и технологически развитое государство на Корейском полуострове. Население - 51 966 948 человек. Объем ВВП по паритету покупательной способности, согласно данным на 2018 год, составил более 2 триллионов долларов США, пишет Википедия. Южная Корея – один из ведущих экспортеров автомобилей, электроники, культурного контента, вещательных программ и видеоигр. Это один из "Азиатских тигров" – государств Азии (среди которых Сингапур, Гонконг и Тайвань), которые демонстрировали очень высокие темпы экономического развития с начала 1960-х до 1990-х годов.

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