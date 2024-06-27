США хотять отправить в Украину 8 систем Patriot из Израиля - FT

СМИ сообщили, что США могут поставить Украине до восьми батарей Patriot из Израиля, которые там собираются вывести из эксплуатации.

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США хотять отправить в Украину 8 систем Patriot из Израиля - Financial Times / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Defense.gov/John Hamilton

США могут передать Украине до восьми батарей для зенитно-ракетного комплекса Patriot, которые сейчас расположены в Израиле. Об этом сообщает американское издание Financial Times со ссылкой на источники в четверг, 27 июня.

Как сообщают журналисты, вероятная будущая процедура будет предусматривать сперва поставки системы Patriot из Израиля в США, а уже после этого — отправка в Украину.

В апреле 2024 года израильские чиновники заявляли, что планируют вывести из эксплуатации восемь батарей Patriot и заменить их на более современные системы ПВО. По данным собеседников FT, Украина также вела прямые переговоры с Израилем о передаче этих систем. Журналисты добавляют, что израильские батареи M901 PAC-2 являются более старыми, чем многие системы Patriot, которые сейчас наличествуют в Украине.

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При этом военные аналитики утверждают, что старые модели до сих пор полностью совместимы с новыми Patriot.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Как считают бывшие официальные лица США и аналитики, израильские системы ПВО, вероятно, будут проданы США, после чего их смогут передать Украине.

Журналисты также добавляют, что ранее Израиль уже отклонял запросы Украины о поставках систем ПВО.

Военная помощь Украине - что известно

Соединенные Штаты Америки 25 июня могут объявить о передаче Украине вооружения в рамках нового пакета военной помощи. Информацию о новом пакете военной помощи для Украины от США, в который войдет вооружение стоимостью 150 миллионов долларов, раскрыл "Голосу Америки" неназванный американский чиновник.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до 2024 года Берлин предоставит Украине военную помощь на сумму более 7 млрд евро.

Великобритания передает Украине огромный пакет военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов. Это станет крупнейшим в истории пакетом военной помощи.

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