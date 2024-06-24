Новый пакет военной помощи Украине: в США заинтриговали украинцев - СМИ

Соединенные Штаты Америки уже завтра, 25 июня, могут объявить о передаче Украине вооружения в рамках нового пакета военной помощи. Об этом сообщает "Голос Америки" в Telegram.
Отмечается, что информацию о новом пакете военной помощи для Украины от США, в который войдет вооружение стоимостью 150 миллионов долларов, раскрыл неназванный американский чиновник.
В то же время, более подробных подробностей о том, какое вооружение получат украинские защитники, пока нет.
Стоит заметить, что пока в Белом доме не подтверждали информацию о выделении помощи. Также неизвестно, что именно может войти в новый пакет помощи.
Решение о военной помощи Украине от США
23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.
24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США.
Напомним, в Пентагоне заявили, что поставки военной помощи в Украину уже начались. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.
Военная помощь Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина скоро может получить дополнительные системы ПВО. Уже есть договоренности с партнерами.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до 2024 года Берлин предоставит Украине военную помощь на сумму более 7 млрд евро.
Великобритания передает Украине огромный пакет военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов. Это станет крупнейшим в истории пакетом военной помощи.
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