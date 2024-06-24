УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Новый пакет военной помощи Украине: в США заинтриговали украинцев - СМИ

Мария Николишин
24 июня 2024, 22:18
187
Более детальных подробностей о том, какое вооружение получат украинские защитники, пока что нет.
Новый пакет военной помощи Украине: в США заинтриговали украинцев - СМИ
США планируют объявить о новом пакете помощи Украине / коллаж: Главред, фото: Министерство обороны США, Офис президента

Соединенные Штаты Америки уже завтра, 25 июня, могут объявить о передаче Украине вооружения в рамках нового пакета военной помощи. Об этом сообщает "Голос Америки" в Telegram.

Отмечается, что информацию о новом пакете военной помощи для Украины от США, в который войдет вооружение стоимостью 150 миллионов долларов, раскрыл неназванный американский чиновник.

В то же время, более подробных подробностей о том, какое вооружение получат украинские защитники, пока нет.

видео дня

Стоит заметить, что пока в Белом доме не подтверждали информацию о выделении помощи. Также неизвестно, что именно может войти в новый пакет помощи.

Решение о военной помощи Украине от США

23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США.

Напомним, в Пентагоне заявили, что поставки военной помощи в Украину уже начались. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина скоро может получить дополнительные системы ПВО. Уже есть договоренности с партнерами.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до 2024 года Берлин предоставит Украине военную помощь на сумму более 7 млрд евро.

Великобритания передает Украине огромный пакет военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов. Это станет крупнейшим в истории пакетом военной помощи.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Конгресс США военная помощь
Реклама

Главное за день

Подготовка украинских пилотов F-16 в Дании закончится в этом году: какая причина

Подготовка украинских пилотов F-16 в Дании закончится в этом году: какая причина

22:58 Украина
Новый пакет военной помощи Украине: в США заинтриговали украинцев - СМИ

Новый пакет военной помощи Украине: в США заинтриговали украинцев - СМИ

22:18 Украина
Выходил из Крыма с морпехами: что известно о новом командующем Объединенными силами Гнатове

Выходил из Крыма с морпехами: что известно о новом командующем Объединенными силами Гнатове

21:15 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

20-летний «краш»: жена Меладзе показала фото их старшего сына, Сеть «ахает» 9380

20-летний "краш": жена Меладзе показала фото их старшего сына, Сеть "ахает"

Уже никогда не станцует : на фронте погиб известный украинский хореограф 4895

"Уже никогда не станцует": на фронте погиб известный украинский хореограф

РФ готовит массированный удар по Украине: Буданов назвал вероятные сроки 3568

РФ готовит массированный удар по Украине: Буданов назвал вероятные сроки

Будут мощные магнитные бури: на Солнце произошли изменения 2651

Будут мощные магнитные бури: на Солнце произошли изменения

Последние новости

22:58

Подготовка украинских пилотов F-16 в Дании закончится в этом году: какая причина

22:41

37-летняя звезда Женского квартала раскрыла детали свадьбы с иностранцем

22:30

Сотня дронов, инструкторы и техперсонал: раскрыты масштабы удара по Ейску

22:18

Новый пакет военной помощи Украине: в США заинтриговали украинцев - СМИ

21:16

Ошибочная политика Путина: теракты в РФ показали реальную ситуацию в стране - CNN

Украина не остановится, пока не выйдет на границы 1991-го года, после 2025-го РФ ждет упадок - ЯгунУкраина не остановится, пока не выйдет на границы 1991-го года, после 2025-го РФ ждет упадок - Ягун
21:15

Выходил из Крыма с морпехами: что известно о новом командующем Объединенными силами Гнатове

20:59

"Света не будет": ближайшие 8 недель ситуация с дефицитом в Украине будет сложная

20:52

Сканер дома: как сделать копию документа с помощью смартфона

20:27

ВСУ могут остаться без танков: в Forbes раскрыли, сколько техники есть у Украины

Реклама
20:21

Зеленский заменил генерала Содоля после громкого скандала

20:20

1500 километров - не проблема: Зеленский удивил количеством пораженных НПЗ в РФ

19:57

Зачем нужен кадык: неожиданное открытие нашего тела

19:50

Как отмыть крышку унитаза от желтых пятен - больше не появятся

19:49

По всей РФ: 103 тысячи россиян восстали против путиниста Филиппа Киркорова

19:23

Люди выпрыгивали из окон: случился пожар со взрывом на "оборонном" НИИ в ПодмосковьеВидео

19:20

"Красная линия для Запада": какая помощь России со стороны Китая станет крахомВидео

19:19

Новое наступление РФ на юге: названы вероятные сроки начала обострения ситуации

19:10

Прилеты по Одессе 24 июня: что особо смущает и как реагироватьмнение

18:55

Украинцам ужесточили отключения электроэнергии: появились графики на 25 июня

18:40

Тает во рту: секретный рецепт нежнейшего шашлыка из свининыВидео

Реклама
18:39

Без них изменится целая планета: зачем нужны комары - неожиданные фактыВидео

18:30

Евро-2024 дайджест дней 6-7-8: самый курьезный гол и немецкий каток проезжает в плей-офф

18:12

Россияне накапливают силы, чтобы прорваться на юге Запорожской области - Селезнев

18:11

Что ни в коем случае нельзя делать на кладбище: правдивые приметы

18:07

Жена 64-летнего Тигипко показала трогательное сэлфи с трехнедельной дочерью

17:57

"Брезгливое чувство": путинистка Татьяна Васильева начала травлю Аллы Пугачевой

17:57

РФ готовит массированный удар по Украине: Буданов назвал вероятные сроки

17:51

СМИ: ВСУ ударили по "уникальному" объекту РФ в Крыму, ей будет труднее наводить ракеты

17:34

Самоуничтожилась и упала на россиян: ракета РФ наделала шума в Крыму - Коваленко

17:19

73-летняя сестра Чарльза III попала в больницу с сотрясением мозга

17:09

"РФ движется в нужном для нас направлении": генерал описал сценарий падения РоссииВидео

17:06

Что разрешено и запрещено ввозить в Украину из Польши: список 2024 года

16:55

Штурмовиков РФ "перемололи" вместе с техникой: ВСУ отразили мощную атаку врагаВидео

16:47

Депортация украинских беженцев: в правительстве Германии сделали важное заявление

16:37

ЕС ввел санкции против российских артистов: кто в списке

16:31

"Уже никогда не станцует": на фронте погиб известный украинский хореограф

16:29

Главная цель КНР: известно условие, при котором Китай аннексирует территории РФВидео

16:19

Начштаба "Азов" заявил на командующего Объединенными силами ВСУ Содоля: что известно

15:59

"Он - трус и лжец": генерал сказал, как долго продлится "дружба" Трампа и Путина

15:58

Чем вывести пятно от кофе: средство за копейки с эффектом на миллион

Реклама
15:55

Церковный праздник: что категорически запрещено делать 25 июня

15:54

"Спокойно можно ехать": астролог Росс назвал дни в июле, благоприятные для поездок

15:53

Обнаружили без конечностей: звезда "Пиратов Карибского моря" умер от атаки акул

15:48

Что значит "як бобер у салі": ответ удивитВидео

15:39

"Береги себя": Альбина Джанабаева публично обратилась к Валерию Меладзе и показала детей

15:26

Двойной удар РФ по Покровску Искандерами: есть погибшие и десятки раненыхФото

15:20

Субсидия на ЖКХ "одним кликом": как оформить заявку на получение денег

15:19

ВСУ могут освободить Крым небольшими усилиями: названы две главные цели

14:49

В Киеве и 11 областях выросли объемы ограничений света: где ввели аварийные отключения

14:42

"В Крыму полномасштабная война": РФ прикрывается гражданскими – Офис президента

^
Мобилизация в Украине
Как теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работает
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять