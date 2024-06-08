Будет больше ПВО: Зеленский анонсировал отличные новости по военной помощи

Украина скоро может получить дополнительные системы ПВО. Уже есть договоренности с партнерами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
"Уже есть договоренности с партнерами о дополнительных системах ПВО для Украины, и некоторые из этих решений сработают более оперативно, а часть - ближе к осени. Я благодарен каждому лидеру, каждому государству, которые действительно практически нас в этом поддерживают", - говорит Зеленский.
Он добавил, что уже почти подготовлены новые соглашения по безопасности для Украины.
"Сейчас эти месяцы - время для стратегических решений. Май расширил наши возможности на поле боя, в частности в дальнобойности. Июнь должен дать усиление нашей дипломатии и стратегическим перспективам - всему тому, что может приблизить справедливый мир и дать больше силы нашему украинскому обществу. И это будет", - добавил президент.
Благодаря переговорам и встречам во Франции удалось достичь новых решений для украинской обороны от Франции и США. Есть прогресс по артиллерии, производству в Украине снарядов калибра 155. Также будет больше возможностей у боевой авиации и РЭБ.
Военная помощь для Украины - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2024 году Берлин предоставит Украине военную помощь на сумму более 7 млрд евро.
Великобритания также передает Украине огромный пакет военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов. Это станет крупнейшим в истории пакетом военной помощи.
В то же время, Греция не собирается поставлять Украине ни ЗРК С-300, ни Patriot, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
ЗРК Patriot
Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.
Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.
Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.
Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).
Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.
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