Британия передает Украине крупнейший в истории пакет военной помощи

Стоимость пакета военной помощи составляет 500 миллионов фунтов стерлингов.

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Великобритания передает Украине крупнейший в истории пакет помощи / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 37 отдельная бригада морской пехоты

Великобритания передает Украине огромный пакет военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов. Это станет крупнейшим в истории пакетом военной помощи. Об этом заявило Министерство обороны Великобритании.

Украина получит от Великобритании жизненно важное вооружение:

4 миллиона боеприпасов,

более 1600 ракет,

400 транспортных средств, включая 160 транспортных средств Husky.

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