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Британия передает Украине крупнейший в истории пакет военной помощи

Ангелина Подвысоцкая
11 мая 2024, 18:16
322
Стоимость пакета военной помощи составляет 500 миллионов фунтов стерлингов.
Великобритания, ВГУ
Великобритания передает Украине крупнейший в истории пакет помощи / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 37 отдельная бригада морской пехоты

Великобритания передает Украине огромный пакет военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов. Это станет крупнейшим в истории пакетом военной помощи. Об этом заявило Министерство обороны Великобритании.

Украина получит от Великобритании жизненно важное вооружение:

  • 4 миллиона боеприпасов,
  • более 1600 ракет,
  • 400 транспортных средств, включая 160 транспортных средств Husky.

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