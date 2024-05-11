Британия передает Украине крупнейший в истории пакет военной помощи

Стоимость пакета военной помощи составляет 500 миллионов фунтов стерлингов.
Великобритания передает Украине огромный пакет военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов. Это станет крупнейшим в истории пакетом военной помощи. Об этом заявило Министерство обороны Великобритании.
Украина получит от Великобритании жизненно важное вооружение:
- 4 миллиона боеприпасов,
- более 1600 ракет,
- 400 транспортных средств, включая 160 транспортных средств Husky.
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