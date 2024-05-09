Украина получит дополнительные пакеты помощи от США: в Госдепе назвали сроки

В Госдепе США отметили, что находятся в тесном сотрудничестве со странами Евросоюза по вопросу передачи замороженных российских активов на нужды Украины.

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В Госдепе анонсировали новые пакеты военной помощи для Украины / Коллаж Главред, фото: US army, скриншот из видео

Соединенные Штаты Америки планируют объявить о предоставлении новых пакетов военной помощи для Украины в ближайшие недели. Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Он также отметил, что вопрос об увеличении численности военнослужащих украинской армии полностью зависит от Украины. Однако Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину военно и экономически, чтобы помочь стране "встать на ноги".

"И вы видели, как мы реализуем ряд вещей в этом отношении. Мы начали видеть деньги, которые были переданы в дополнительный пакет. Могу заверить вас, что анонсов будет больше - они появятся в дополнительном пакете" - сказал он. видео дня

Кроме того, представитель Госдепа США анонсировал еще больше сообщений относительно военных поставок в Украину уже в ближайшие недели.

Также, Мэтью Миллер подтвердил, что Соединенные Штаты продолжают тесно сотрудничать с европейскими странами по направлению замороженных российских активов в пользу Украины.

"Мы продолжаем работать с нашими европейскими партнерами, чтобы обеспечить, что те активы, которые остаются, и в дальнейшем будут оставаться замороженными, мы используем на благо Украины", - отметил представитель Госдепартамента США.

Решение о военной помощи Украине от США 23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов. 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Напомним, в Пентагоне заявили, что поставки военной помощи в Украину уже начались. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Военная помощь для Украины - что известно о пакте помощи от США

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр обороны Германии Борис Писториус, находясь с официальным визитом в Вашингтоне, объявил о намерении приобрести у Соединенных Штатах 3 дополнительные системы HIMARS для дальнейшей передачи их Украине.

Также, новый пакет военной помощи от Италии для Украины может включать систему противовоздушной и противоракетной обороны SAMP/T. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто подтвердил, что новый пакет помощи поступит "вскоре", однако его детали остаются засекреченными.

Украина может вскоре получить новые пакеты военной помощи от Соединенных Штатов. Штаты намерены выйти на прежний уровень поставок вооружений. Об этом сообщил представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

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