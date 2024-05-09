Через несколько недель враг будет в Днепре и Харькове - полковник об ужасном сценарии

Украинский полковник Павел Федосенко рассказал о катастрофически сложной ситуации на фронте, которая может оказаться в случае потери Константиновки и Дружковки.

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Украина на пороге потери территорий / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, 43 отдельная механизированная бригада

В Украине очень сложная ситуация на фронте. Через несколько недель российские оккупанты могут оказаться в больших городах Украины. О своих опасениях рассказал полковник и командир 92-й дивизии Павел Федосенко, который участвовал в освобождении Харьковской области в сентябре 2022 года. Об этом сообщает The Economist.

Федосенко говорит, что сейчас речь идет не о территориальной целостности Украины, а о ее выживании.

"Все знают, что если мы не будем сражаться за Константиновку и Дружковку (вероятная цель РФ - Главред), то российские войска через несколько недель окажутся в Днепре, Харькове и Кривом Роге", — сказал Федосенко. видео дня

Полковник убежден, что российским оккупантам удастся оккупировать остальную часть Донбасса с 70% вероятностью.

В то же время он наблюдает, что РФ достигла своего пика в преимуществе в вооружениях и живой силе. По данным командира, несколько недель назад оккупанты совершали наступления каждые 2-3 часа с использованием от 10-ти до 20-ти бронемашин и танков. Сейчас враг нападает раз в 5 дней, используя мотоциклы и квадроциклы, двигаясь небольшими группами и выискивая слабые места.

"Наши перехваты показывают, что они царапают бочку, используя в бой всех, кого могут заставить — поваров, строителей, механиков, кого угодно. Большинство пленных, которых я беру, — это ребята из небольших городов и деревень. Они говорят нам, что их либо убьют здесь, либо убьют там, если они побегут", - говорит Федосенко.

В то же время оккупанты продолжают продвигаться, захватывая по около 20 кв. км в неделю.

Кто такой Павел Федосенко? Федосенко Павел Юрьевич - украинский военнослужащий, полковник Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны. Об этом сообщает Википедия. Он родился в Кривом Роге, его отец был ветераном войны в Афганистане. С мая 2014 года Федосенко воевал в составе 40-го батальона теробороны "Кривбасс", затем - в составе 54-й отдельной механизированной бригады, где стал заместителем командира бригады. Он участвовал в Иловайских событиях, выполнял боевые задачи возле Дебальцево и на Светлодарской дуге. Тогда на фронте он получил три ранения. С мая 2020 года Федосенко стал командиром 92-й Отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Федосенко организовал и успешно ведет оборону Харькова. Федосенко получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" и почетного гражданина Кривого Рога. Также он был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и орденом "За мужество" III степени.

Возможна атака РФ на Харьков или Сумы

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что российские оккупанты имеют план захвата Харькова или Сум. Однако неизвестно, способен ли враг реализовать эти планы имеющимися у него силами.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе.

Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или в начале июня".

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что россияне не станут атаковать Харьков в лоб, потому что понимают, что для захвата такого большого города нужно от 300 тыс. до 500 тыс. личного состава.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами та ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков. Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь. По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб". Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

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