"Есть план захвата Харькова или Сум": генерал ВСУ оценил, сможет ли РФ его реализовать

Пакет военной помощи от США в сочетании с оживлением европейской поддержки может помочь защитникам Украины притупить наступление врага летом.

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Александр Павлюк рассказал о планах наступления оккупантов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, МО РФ

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что у российских оккупантов есть план захвата Харькова или Сум. Однако неизвестно, способен ли враг реализовать эти планы имеющимися у него силами.

По словам Павлюка, Харьков является еще одной возможной целью российского летнего наступления.

"Наши спецслужбы говорят, что у россиян действительно есть план захвата Харькова или Сум, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которыми располагают", — сказал генерал в интервью изданию The Times.

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При этом он считает, что пакет военной помощи от США в сочетании с оживлением европейской поддержки может не только притупить наступление врага летом, но и, возможно, даст Украине стратегическую инициативу.

"Имея хорошую противовоздушную оборону и дальнобойную артиллерию, мы могли бы отразить это стратегическое преимущество у россиян на поле боя", – отметил командующий Сухопутными войсками.

Будет ли наступление РФ на Хакрьков или Сумы - прогноз ГУР

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе.

Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или начале июня".

При этом, по его словам, численности войск РФ "недостаточно" для операции по захвату крупного города, но их вполне может быть достаточно для более мелкой задачи.

"Быстрая операция по входу и выходу: возможно. А вот операция по взятию Харькова или даже города Сумы – это другой порядок. Россияне это знают. И мы это знаем". - сказал Скибицкий.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами та ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков. Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь. По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб". Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

Будет ли наступление РФ на Сумы

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал, способна ли Россия пойти на Сумы и прокомментировал информацию о том, что россияне перебросили туда четыре батальона чеченцев.

По его словам, эти четыре батальона существенно не изменят ситуацию. Даже если принимать во внимание самый большой штат в 450-500 человек для каждого из четырех батальонов - это в целом около 2000 личного состава, тогда как в каждой из трех пограничных областей РФ, то есть в Курской, Брянской и Белгородской областях находится по 10-12 тысяч военнослужащих только для прикрытия границы.

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