РФ стянула под границу с Сумами батальоны чеченцев: Жданов оценил риски

Олег Жданов отметил, что боеспособность батальона довольно высокая, ведь это основная боевая единица любой армии мира.

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Ситуация на Сумщине обостряется / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: google.maps

В интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал, способна ли Россия пойти на Сумы. Он также отреагировал на информацию о том, что россияне перебросили туда четыре батальона чеченцев.

"Я тоже видел это заявление, но в нем не объясняется, какие это батальоны. А они разные - танковый, артиллерийский дивизион, который по штатной структуре тоже равен батальону, пехота, Росгвардия. Если этот батальон сформировался в Чечне, то, скорее всего, это может быть Росгвардия. У россиян уже есть боевой батальон из добровольцев-чеченцев "Ахмат", который воюет на Донецком направлении, а в основном такие батальоны "ахматовцев-кадыровцев" - это подразделения Росгвардии, которые не предназначены для боевых действий. Поэтому как можно оценить угрозу от них, если мы не знаем их состава?! Если это мотострелковые батальоны, то у них есть бронетранспортеры или боевые машины пехоты. Пехота без танков не будет атаковать, поэтому и танки, и артиллерия у этих батальонов тогда тоже должны быть", - отреагировал Жданов.

Он считает, что четыре батальона существенно не изменят ситуацию. Даже если принимать во внимание самый большой штат в 450-500 человек для каждого из четырех батальонов - это в целом около 2000 личного состава, тогда как в каждой из трех пограничных областей РФ, то есть в Курской, Брянской и Белгородской областях находится по 10-12 тысяч военнослужащих только для прикрытия границы.

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"То есть до 25 тысяч в целом на три области. А если эти чеченские батальоны, как отмечалось, находятся на глубине 150-200 км от границы, то это второй эшелон оборонительной линии вроде так называемой линии Суровикина, которую сегодня строят россияне вдоль границ с Украиной", - отметил Жданов.

Однако эксперт подчеркнул, что боеспособность батальона довольно высокая, ведь это основная боевая единица любой армии мира.

"Например, стрелковый батальон армии РФ может самостоятельно вести боевые действия до трех суток и наступать до 1 км вглубь фронта (а на участке прорыва - до 500 м). Задача батальона - продвинуться максимум на 5 км вглубь противника на неподготовленную оборону и до 3 км - на подготовленную на участке прорыва. Поэтому разведку боем на украинской границе они вполне могут устроить. То есть если это, например, мотострелковый батальон, то он может развернуть бой с нашими пограничниками, и мы будем вынуждены тянуть туда резервы, но не отправим их на другие оперативные участки", - пояснил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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