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Угроза атаки на Харьков и Сумы: у границ десятки тысяч штурмовиков РФ – эксперт

Алексей Тесля
20 апреля 2024, 14:55
Паника усиливается после сообщений о формировании в ВС РФ группы войск "Север", пояснил Александр Коваленко.
Коваленко, ВСУ
Александр Коваленко оценил угрозу наступления / Коллаж: Главред, фото: Facebook А. Коваленко, 22-я ОМБр

Российские оккупанты разгоняют ИПСО с целью заставить поверить в ближайшее наступление на Харьков, однако войсковых соединений, способных на такую операцию у границ сформировано не было.

Как пишет военный эксперт Александр Коваленко в своем Telegram, паника усиливается после сообщений о формировании в ВС РФ группы войск "Север".

Эксперт напоминает, что войсковая группировка РФ "Север" уже третий год находится у северных границ Украины и в ее задачи входит прикрытие границы.

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По его данным, личный состав группировки "Север" составляет около 49,5 тысяч человек. Танков – около 400 единиц, ББМ – около 900 единиц, ствольной артиллерии – около 1 000 систем, РСЗО – более 100 единиц.

"Мягко говоря, группировка и близко не та, чтобы начинать наступление на Харьков или Сумы. Да, это несколько больший состав, нежели месяц назад, но это все сосредоточено вдоль границы протяженностью более 750 км", — подчеркнул аналитик.

Несмотря на то, что противник может усилить соединение дополнительными подразделениями, однако этого все равно будет недостаточно для проведения масштабной войсковой операции. По его мнению, группировка РФ "Север" может выполнять диверсионную и террористическую деятельность — обстрелы приграничья, проникновения в пограничную зону, минирование этих территорий.

"Поэтому, без панических настроений. Но рисков и угроз от оккупантов, особенно в вопросах террора и диверсий это, увы, не снижает", — добавил Коваленко.

Ранее сообщалось, что РФ собирает ударный "кулак": превращает город-миллионник в "серую зону". Оккупанты РФ намерены превратить Харьков в "серую зону", непригодную для проживания гражданского населения, пишет британское издание The Economist.

Как сообщалось ранее, РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные системы противовоздушной обороны Patriot сейчас должны находиться именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять по всему восточному флангу НАТО.

Напомним, ранее Зеленский срочно посовещался с главами СБУ и ГУР. Президент обсудил ситуацию вокруг ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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