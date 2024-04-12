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Взрыв слышал весь город, начался пожар: россияне сбросили авиабомбу на Сумы

Ангелина Подвысоцкая
12 апреля 2024, 16:14обновлено 12 апреля, 16:56
Россияне ударили авиабомбой по гражданскому объекту инфраструктуры.
спасатели
Россияне сбросили авиабомбу на Сумы / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Российские оккупанты атаковали Сумскую область управляемыми авиационными бомбами. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины и предупредили об опасности.

взрыв в Сумах
Россияне сбросили авиабомбу на Сумы / фото: скриншот

Впоследствии в Сумах прогремел мощный взрыв. Местные жители увидели огромный столб дыма, начался пожар. На место прибыли все необходимые службы.

В Сумской ОГА отметили, что россияне нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре города.

видео дня

"Предварительно, люди не пострадали. На месте работают все необходимые службы. Последствия удара уточняются. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

взрыв в Сумах
Россияне сбросили авиабомбу на Сумы / фото: скриншот

Впоследствии стало известно о минимум двоих пострадавших - мужчина и женщина. У них порезы и контузия. Об этом заявил и.о. городского головы Артем Кобзарь, сообщает Суспільне. Уже известно о том, что в результате взрыва было повреждено около 100 окон в многоэтажках.

  • Взрыв в Сумах 12 апреля
    Взрыв в Сумах 12 апреля фото: Кордон.Медіа
  • Взрыв в Сумах 12 апреля
    Взрыв в Сумах 12 апреля фото: Кордон.Медіа
  • Взрыв в Сумах 12 апреля
    Взрыв в Сумах 12 апреля фото: Кордон.Медіа
  • Взрыв в Сумах 12 апреля
    Взрыв в Сумах 12 апреля фото: Кордон.Медіа
  • Взрыв в Сумах 12 апреля
    Взрыв в Сумах 12 апреля фото: Кордон.Медіа
  • Взрыв в Сумах 12 апреля
    Взрыв в Сумах 12 апреля фото: Кордон.Медіа
  • Взрыв в Сумах 12 апреля
    Взрыв в Сумах 12 апреля фото: Кордон.Медіа
  • Взрыв в Сумах 12 апреля
    Взрыв в Сумах 12 апреля фото: Кордон.Медіа
  • Взрыв в Сумах 12 апреля
    Взрыв в Сумах 12 апреля фото: Кордон.Медіа

В Сумской ОГА добавили, что россияне ударили по заводу в Сумах и жилому сектору города. По предварительным данным количество пострадавших возросло до трех человек.

"Также в результате удара частично разрушена кровля нежилого помещения, произошло возгорание кровли. Пожар ликвидирован сотрудниками ГСЧС. Кроме того, повреждены 2 административных нежилых помещения (окна) и 73 окна в трех жилых домах", - говорится в сообщении.

  • РФ ударила авиабомбой по заводу в Сумах
    РФ ударила авиабомбой по заводу в Сумах фото: Сумская ОВА
  • РФ ударила авиабомбой по заводу в Сумах
    РФ ударила авиабомбой по заводу в Сумах фото: Сумская ОВА
  • РФ ударила авиабомбой по заводу в Сумах
    РФ ударила авиабомбой по заводу в Сумах фото: Сумская ОВА
  • РФ ударила авиабомбой по заводу в Сумах
    РФ ударила авиабомбой по заводу в Сумах фото: Сумская ОВА
  • РФ ударила авиабомбой по заводу в Сумах
    РФ ударила авиабомбой по заводу в Сумах фото: Сумская ОВА
  • РФ ударила авиабомбой по заводу в Сумах
    РФ ударила авиабомбой по заводу в Сумах фото: Сумская ОВА

Что такое КАБы?

Управляемая авиационная бомба (КАБ) - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.

Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Взрыв слышал весь город, начался пожар: россияне сбросили авиабомбу на Сумы
Что такое КАБы / Инфографика: Главред

Ракетный удар по Украине 11 апреля 2024 года - последние новости

Напомним, днем 11 апреля, в Харькове прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали город ракетами. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил "прилет", а после этого произошло еще несколько взрывов.

Также днем 11 апреля россияне нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате удара погибли 4 гражданских лица, еще 5 пострадали. Есть повреждения жилых домов и автомобилей в частном секторе, а также зафиксированы повреждения промышленных объектов.

Как ранее сообщал Главред, в результате массированной ракетной атаки в ночь на четверг, 11 апреля, оккупанты полностью уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области и нанесли удары по энергетической инфраструктуре Харькова, что привело к сложной ситуации с электроснабжением.

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