Взрыв слышал весь город, начался пожар: россияне сбросили авиабомбу на Сумы

Россияне ударили авиабомбой по гражданскому объекту инфраструктуры.

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Россияне сбросили авиабомбу на Сумы / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Российские оккупанты атаковали Сумскую область управляемыми авиационными бомбами. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины и предупредили об опасности.

Россияне сбросили авиабомбу на Сумы / фото: скриншот

Впоследствии в Сумах прогремел мощный взрыв. Местные жители увидели огромный столб дыма, начался пожар. На место прибыли все необходимые службы.

В Сумской ОГА отметили, что россияне нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре города.

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"Предварительно, люди не пострадали. На месте работают все необходимые службы. Последствия удара уточняются. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Россияне сбросили авиабомбу на Сумы / фото: скриншот

Впоследствии стало известно о минимум двоих пострадавших - мужчина и женщина. У них порезы и контузия. Об этом заявил и.о. городского головы Артем Кобзарь, сообщает Суспільне. Уже известно о том, что в результате взрыва было повреждено около 100 окон в многоэтажках.

В Сумской ОГА добавили, что россияне ударили по заводу в Сумах и жилому сектору города. По предварительным данным количество пострадавших возросло до трех человек.

"Также в результате удара частично разрушена кровля нежилого помещения, произошло возгорание кровли. Пожар ликвидирован сотрудниками ГСЧС. Кроме того, повреждены 2 административных нежилых помещения (окна) и 73 окна в трех жилых домах", - говорится в сообщении.

Что такое КАБы? Управляемая авиационная бомба (КАБ) - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия. Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Что такое КАБы / Инфографика: Главред

Ракетный удар по Украине 11 апреля 2024 года - последние новости

Напомним, днем 11 апреля, в Харькове прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали город ракетами. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил "прилет", а после этого произошло еще несколько взрывов.

Также днем 11 апреля россияне нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате удара погибли 4 гражданских лица, еще 5 пострадали. Есть повреждения жилых домов и автомобилей в частном секторе, а также зафиксированы повреждения промышленных объектов.

Как ранее сообщал Главред, в результате массированной ракетной атаки в ночь на четверг, 11 апреля, оккупанты полностью уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области и нанесли удары по энергетической инфраструктуре Харькова, что привело к сложной ситуации с электроснабжением.

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