Уничтожение Трипольской ТЭС: в ВСУ раскрыли, насколько опасна ракета Х-69

Сейчас подробно выясняют информацию о том, что за ракета на самом деле атаковала Трипольскую ТЭС и какой был ее тип.

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Какой ракетой ударили по ТЭС / коллаж: Главред, фото: Википедия, ДТЭК

Спикер Воздушных сил ВСУ рассказал, что во время удара по Трипольской ТЭС российские оккупанты, вероятно, применили свои новые крылатые ракеты Х-69, которые позволили им полностью уничтожить самую мощную электростанцию Киевской области.

По данным СМИ, для массированного обстрела россияне применили ракету типа Х-69. Журналисты Defense Express сообщили, что эти ракеты по последствиям для нашего государства хуже, чем те самые печально известные "Кинжалы".

Илья Евлаш в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал, что ракета Х-69 это улучшенная версия Х-59. Однако пока все же выясняют детали относительно того, что за ракета на самом деле атаковала Трипольскую ТЭС и какой был ее тип.

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"Предварительно Россия уже применяла подобные ракеты ранее, это свежие ракеты, детали которых изготовлены в 2023 году, то есть мы можем видеть, что Россия постоянно продолжает пытаться изготавливать новые ракеты", - сказал он.

Однако, по его словам, все зависит от того, насколько быстро страна-агрессор сможет обеспечивать себя различными полупроводниками, чипами, микросхемами и прочим, а также получать эти важные детали.

"Конечно, ракета Х-69 это новая ракета для нас, поэтому мы в том числе изучаем, как можно ей противодействовать и как вероятнее всего, что Patriot также сможет ей противостоять, поскольку он боролся даже с более сложными типами ракет как "Циркон" и "Кинжал", - отметил представитель Воздушных сил.

Что известно о ракете Х-69? Х-69 - российская высокоточная малозаметная крылатая ракета класса "воздух-поверхность". Х-69 является модернизацией ракеты Х-59. Предназначена для поражения наземных целей и надводных объектов, пишет Википедия.

Удар по Трипольской ТЭС: что известно

Напомним, что Россия уничтожила Трипольскую ТЭС новейшими ракетами Х-69. Хотя ракета Х-69 отстает по характеристикам от гиперзвукового "Кинжала", ее использование оказалось более эффективным во время удара по Трипольской ТЭС. Дальность пуска ракет составила около 400 км, что превышает известные оценки.

Разрушенная Трипольская ТЭС обеспечивала 3 области. ТЭС обеспечивала электроэнергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Пока что в "Укрэнерго" надеются, что ограничение потребления электроэнергии вводить не придется. Сейчас работают солнечные электростанции.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал главную причину уничтожения Трипольской ТЭС. Он считает, что России не удалось бы разрушить Трипольскую ТЭС, если бы Украина имела достаточно Patriot. По словам Кулебы, именно в таком ключе украинская сторона и будет говорить с иностранными партнерами.

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