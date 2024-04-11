Не ракеты: Кулеба назвал главную причину уничтожения Трипольской ТЭС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что России не удалось бы разрушить Трипольскую ТЭС, если бы Украина имела достаточно Patriot, сказал он в комментарии Укринформ.
"Поднимаем эту тему... Что здесь поднимать, тема одна - дайте "Петриоты"! Если бы у нас стояли "Петриоты", мы бы сегодня не потеряли все это", - ответил министр на вопрос, поднимал ли он тему уничтожения россиянами Трипольской ТЭС при обсуждении с европейскими коллегами.
По словам Кулебы, именно в таком ключе украинская сторона и будет говорить с иностранными партнерами - "максимальное ускорение поставок ПВО".
Трипольская ТЭС - что о ней известно
Трипольская тепловая электрическая станция - самая мощная электростанция в Киевской области. Предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области, пишет Википедия.
Предприятие занимает площадь 281,3 га и расположено на Днепровском побережье в 13 км к югу от Киева, вблизи села Триполье.
Городом-спутником Трипольской ТЭС является город Украинка с населением около 16 тысяч человек.
Удары по Украине 11 апреля - взрывы и прилеты
Утром 11 апреля Россия выпустила по Украине почти всю имеющуюся номенклатуру средств поражения - от баллистики и до крылатых ракет и ударных дронов.
Под ударами оказались Киевская, Львовская, Харьковская области.
Российскими террористами была полностью разрушена одна из крупнейших теплоэлектростанций в Украине - Трипольская ТЭС, обеспечивавшая Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.
Кроме того, в Харьковской области подтверждено 10 ударов по объектам промышленности.
После атаки 11 апреля президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к Западу с призывом передать Украине недостающее количество ЗРК и ракет к ним.
Глава государства сделал очень важную ремарку - заявил, что бездействие западных стран "готовит потенциал для географически более широких ударов" России.
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