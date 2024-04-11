РФ обстреляла две ТЭЦ и подстанцию: Терехов раскрыл ситуацию со светом в Харькове

В Харькове не хватает напряжения в энергосистеме, поэтому вводились графики отключений электроснабжения жилых домов, сказал мер города.

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Терехов рассказал об обстреле энергетической инфраструктуры Харькова / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС в Харьковской области, скриншот из видео

В ночь на 11 апреля российские оккупанты совершили обстрел энергетической инфраструктуры Харькова. В результате атаки повреждены две тепловые электростанции и трансформаторная подстанция, что привело к серьезным перебоям в поставках электроэнергии. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

"Ночью были очень серьезные обстрелы энергетической инфраструктуры Харькова. И той ТЭЦ, которая тоже заживляет Харьков. Было обстреляно две ТЭЦ. Последствия очень серьезные, потому что они прекратили обеспечение города. Также была обстреляна трансформаторная подстанция, которая тоже сейчас не работает. Поэтому утром был серьезный дефицит электроснабжения и мы утром не смогли запустить метрополитен", - отметил он.

Терехов рассказал, что утром в Харькове был значительный дефицит электроэнергии, поэтому в городе не смогли запустить метрополитен. Однако работу метро удалось запустить днем.

видео дня

По его словам, в Харькове все еще могут быть перебои с электроснабжением. Терехов добавил, что в энергосистеме не хватало напряжения, поэтому работу метро останавливали несколько раз.

"Кроме того, были введены графики отключений электроснабжения жилых домов. Сегодня облэнерго и "Укрэнерго" пытаются выдерживать эти графики, но есть определенные сбои, потому что не хватает напряжения в энергосистеме", - пояснил мэр Харькова.

Кто такой Игорь Терехов? Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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Напомним, днем 11 апреля, в Харькове прогремели мощные взрывы. Оккупанты атаковали город ракетами. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил "прилет", а после него в городе произошло еще несколько взрывов.

Также мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о последствиях российской атаки 11 апреля. Оккупанты нанесли удары по энергетической инфраструктуре города, что привело к сложной ситуации с электроснабжением. В результате атаки есть разрушения домов.

Кроме этого, председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что состоялось не менее 10 ударов по критической инфраструктуре Харькова и области. К счастью, пострадавших нет.

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