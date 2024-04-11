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Более 40 ракет и около 40 дронов: Зеленский раскрыл подробности атаки РФ 11 апреля

Анна Ярославская
11 апреля 2024, 08:48
Оккупанты били по критической инфраструктуре в Харькове и области, Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской областях.
Ракетный удар
11 апреля РФ нанесла ракетный удар по объектам энергетики Украины / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный ракетный удар РФ утром 11 апреля. По его словам, оккупанты запустили более 40 ракет и еще около 40 ударных дронов. Часть ракет и "шахедов" удалось сбить.

Российские оккупанты целились по объектам критической инфраструктуры.

"Был очередной подлый ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Мишенью стали также объекты в других областях: в Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской", - написал глава государства в Telegram.

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По словам Зеленского, соседи и партнеры Украины в Европе видят, насколько критична потребность Украины в ПВО.

"Именно здесь, именно сейчас, именно нашей возможностью преодолеть российский террор мир может доказать, что все воспринимают террор как преступление. Если же России будет позволено и дальше это делать, если российские ракеты и "шахеды" будут бить не только по Украине, но и по решительности партнеров, это будет глобальным разрешением на террор", - сказал глава государства.

Последствия ракетного удара РФ
Спасатели ликвидируют последствия ракетного удара РФ / Фото: ГосЧС

Зеленский добавил, что Украине нужна ПВО и другая оборонная поддержка, а "не закрывание глаз и долгие дискуссии".

Ракетный удар по Украине 11 апреля 2024 - что известно

Российские оккупанты в ночь на четверг и утром, 11 апреля, совершили очередной комбинированный удар по Украине с применением ударных дронов и ракет. Взрывы прогремели в ряде областей.

Оккупанты нанесли по меньшей мере 10 ударов по критической инфраструктуре города Харькова и области. В городе начались проблемы с энергоснабжением.

Последствия ракетного удара РФ
Последствия ракетного удара РФ / Фото: ГосЧС

Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала о последствиях воздушной атаки РФ в ночь на 11 апреля.

По ее словам, под дроновой атакой врага были объекты энергетики.

"На примере вчерашних суток в Одесской области хочу отметить, что враг использует тактику двойных ударов и бьет туда, где готовятся восстановительные работы", – сказала она.

Все подробности атаки РФ читайте в материале: РФ атаковала объекты энергетики в четырех областях Украины: все подробности.

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