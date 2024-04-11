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Под ударом РФ были объекты энергетики: в ВСУ рассказали о новой подлой тактике обстрелов

Анна Ярославская
11 апреля 2024, 07:24
Оккупанты продолжают терроризировать промышленность, энергосистему и все, что может питать Украину. Атаки РФ сосредоточены вокруг важных объектов.
Наталья Гуменюк, ракета Циркон
Наталья Гуменюк рассказала о последствиях воздушной атаки РФ в ночь на 11 апреля / Коллаж, Главред, фото: Media Center Ukraine, карта тревог, росСМИ

В ночь на 11 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине. Также оккупанты применяли дроны-камикадзе. В ряде городов прогремели взрывы, были и "прилеты".

Как сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, в южных регионах силы ПВО результативно отработали по дронам.

"К сожалению, не обошлось без "прилетов", но они пришлись по открытой территории. Последствия уточняются", - сказала Гуменюк в эфире телемарафона.

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По ее словам, под дроновой атакой врага были объекты энергетики.

"Враг продолжает терроризировать промышленность, энергосистему и все, что может питать Украину. Такие атаки сосредоточены вокруг важных объектов. На примере вчерашних суток в Одесской области хочу отметить, что враг использует тактику двойных ударов и бьет туда, где готовятся восстановительные работы", – добавила она.

Смотрите видео - Гуменюк рассказала о последствиях воздушной атаки РФ на Украину 11 апреля:

Скриншот

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Ракетный удар по Украине 11 апреля 2024 - что известно

Вечером 10 апреля российские оккупанты запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед". Воздушная тревога была объявлена в нескольких областях.

Около 01:18 в командовании Воздушных сил заявили о движении вражеской ракеты в направлении Одессы и грозе применения врагом баллистики на востоке страны.

Позже стало известно о вылете девяти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ.

Впоследствии была объявлена тревога по всей Украине. Также стало известно о работе ПВО в Киевской области и запуске оккупантами ракет "Кинжал".

В Харькове прогремели взрывы. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе баллистического вооружения из Белгородской области страны-агрессора.

Позже стало известно о проблемах с энергоснабжением в Харькове.

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