Под ударом РФ были объекты энергетики: в ВСУ рассказали о новой подлой тактике обстрелов

В ночь на 11 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине. Также оккупанты применяли дроны-камикадзе. В ряде городов прогремели взрывы, были и "прилеты".
Как сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, в южных регионах силы ПВО результативно отработали по дронам.
"К сожалению, не обошлось без "прилетов", но они пришлись по открытой территории. Последствия уточняются", - сказала Гуменюк в эфире телемарафона.
По ее словам, под дроновой атакой врага были объекты энергетики.
"Враг продолжает терроризировать промышленность, энергосистему и все, что может питать Украину. Такие атаки сосредоточены вокруг важных объектов. На примере вчерашних суток в Одесской области хочу отметить, что враг использует тактику двойных ударов и бьет туда, где готовятся восстановительные работы", – добавила она.
Смотрите видео - Гуменюк рассказала о последствиях воздушной атаки РФ на Украину 11 апреля:
Кто такая Наталья Гуменюк
Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.
Ракетный удар по Украине 11 апреля 2024 - что известно
Вечером 10 апреля российские оккупанты запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед". Воздушная тревога была объявлена в нескольких областях.
Около 01:18 в командовании Воздушных сил заявили о движении вражеской ракеты в направлении Одессы и грозе применения врагом баллистики на востоке страны.
Позже стало известно о вылете девяти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ.
Впоследствии была объявлена тревога по всей Украине. Также стало известно о работе ПВО в Киевской области и запуске оккупантами ракет "Кинжал".
В Харькове прогремели взрывы. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе баллистического вооружения из Белгородской области страны-агрессора.
Позже стало известно о проблемах с энергоснабжением в Харькове.
Другие новости:
- "Дети были в укрытии": РФ нанесла ракетный удар по Днепру - есть пострадавшие
- "Угроза ракетных и бомбовых ударов": в ВСУ предупредили об атаке со стороны Беларуси
- Ночной ракетно-дроновый удар: ПВО уничтожила 28 "Шахедов" из 32 и три крылатые ракеты
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред