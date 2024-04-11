РФ атаковала объекты энергетики в четырех областях Украины: все подробности

В ДТЭК сообщили, что на двух теплоэлектростанциях серьезно повреждено оборудование.

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РФ нанесла ракетный удар по объектам энергетики Украины / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

В ночь на 11 апреля страна-агрессор РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. В частности, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в четырех областях - в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской. Об этом сообщил в Facebook министр энергетики Герман Галущенко.

Министр уточнил, что энергетики уже работают над устранением последствий российских ракетных ударов.

В ДТЭК уточнили, что Россия атаковала две теплоэлектростанции.

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"Серьезно повреждено оборудование предприятий. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий и возобновление работы оборудования", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Отмечается также, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 170 раз.

Последствия атаки на Киевскую область

На Киевщине во время российской атаки был атакован объект критической инфраструктуры.

Как сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, область была атакована российскими дронами-камикадзе и ракетами. Тревога продолжалась более 5 часов.

Информация о пострадавших и погибших не поступала.

200 тысяч абонентов Харьковщины - без света

Замглавы Офиса президента Украины Алексей Кулеба сообщил, что в результате массированной атаки РФ обошлось без погибших и пострадавших.

"Самая сложная ситуация в Харьковской области. Там больше 10 ракетных ударов только по городу. Страна-террорист пытается уничтожить инфраструктуру Харькова и оставить город в темноте", - написал он в Telegram.

По словам Кулебы, есть перебои с электричеством — более 200 тысяч абонентов Харьковщины остались без электроснабжения. Метрополитен работает в качестве укрытия.

"Энергетики и профильные службы анализируют последствия террористической атаки противника. Специалисты, местные и областные власти работают, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки (...) У людей будет электричество, несмотря на атаки врага", - добавил Кулеба.

Что такое блэкаут Блэкаут – это тогда, когда есть критическая перегрузка и критическое несовпадение спроса электроэнергии на ее предложение, которое обеспечивается путем передачи ее от объектов генерации к точкам потребления. Считается, что слово вошло в языковой обиход после аварии в США, которая в 1965 году обесточила Нью-Йорк.

Что говорят в Силах обороны Юга

В Силах обороны Юга сообщили, что минувшей ночью враг массированно атаковал южные регионы волнами ударных дронов. Боевая работа продолжалась более пяти часов. Под прицелом агрессора снова была энергетическая инфраструктура.

21 дрон был уничтожен в ходе боевой работы сил противовоздушной обороны: 7 – на Одесщине, 8 на Николаевщине, по 3 – в Херсонской и Днепропетровской областях.

В Одесской области обломки сбитых дронов вызвали возгорание на территории энергетического объекта. Пожар был оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

В Николаевской области обломки сбитых дронов упали на открытой территории. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

"На рассвете враг массированно атаковал разными типами ракет. По Запорожской области направил управляемые авиационные ракеты из самолетов тактической авиации. Две ракеты силами противовоздушной обороны были уничтожены, но, к сожалению, есть и попадание", - сообщили военные.

В Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры. Степень повреждения уточняется, информации о пострадавших не было.

Ракетный удар по Украине 11 апреля 2024 - что известно

Российские оккупанты в ночь на четверг и утром, 11 апреля, совершили очередной комбинированный удар по Украине с применением ударных дронов и ракет. Взрывы прогремели в ряде областей.

Оккупанты нанесли по меньшей мере 10 ударов по критической инфраструктуре города Харькова и области. В городе начались проблемы с энергоснабжением.

Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала о последствиях воздушной атаки РФ в ночь на 11 апреля.

По ее словам, под дроновой атакой врага были объекты энергетики.

"На примере вчерашних суток в Одесской области хочу отметить, что враг использует тактику двойных ударов и бьет туда, где готовятся восстановительные работы", – сказала она.

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