УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ атаковала объекты энергетики в четырех областях Украины: все подробности

Анна Ярославская
11 апреля 2024, 08:03обновлено 11 апреля, 09:12
В ДТЭК сообщили, что на двух теплоэлектростанциях серьезно повреждено оборудование.
Ракетный удар
РФ нанесла ракетный удар по объектам энергетики Украины / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

В ночь на 11 апреля страна-агрессор РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. В частности, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в четырех областях - в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской. Об этом сообщил в Facebook министр энергетики Герман Галущенко.

Министр уточнил, что энергетики уже работают над устранением последствий российских ракетных ударов.

В ДТЭК уточнили, что Россия атаковала две теплоэлектростанции.

видео дня

"Серьезно повреждено оборудование предприятий. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий и возобновление работы оборудования", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Отмечается также, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 170 раз.

Последствия атаки на Киевскую область

На Киевщине во время российской атаки был атакован объект критической инфраструктуры.

Как сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, область была атакована российскими дронами-камикадзе и ракетами. Тревога продолжалась более 5 часов.

Информация о пострадавших и погибших не поступала.

200 тысяч абонентов Харьковщины - без света

Замглавы Офиса президента Украины Алексей Кулеба сообщил, что в результате массированной атаки РФ обошлось без погибших и пострадавших.

"Самая сложная ситуация в Харьковской области. Там больше 10 ракетных ударов только по городу. Страна-террорист пытается уничтожить инфраструктуру Харькова и оставить город в темноте", - написал он в Telegram.

По словам Кулебы, есть перебои с электричеством — более 200 тысяч абонентов Харьковщины остались без электроснабжения. Метрополитен работает в качестве укрытия.

"Энергетики и профильные службы анализируют последствия террористической атаки противника. Специалисты, местные и областные власти работают, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки (...) У людей будет электричество, несмотря на атаки врага", - добавил Кулеба.

Что такое блэкаут

Блэкаут – это тогда, когда есть критическая перегрузка и критическое несовпадение спроса электроэнергии на ее предложение, которое обеспечивается путем передачи ее от объектов генерации к точкам потребления.

Считается, что слово вошло в языковой обиход после аварии в США, которая в 1965 году обесточила Нью-Йорк.

Что говорят в Силах обороны Юга

В Силах обороны Юга сообщили, что минувшей ночью враг массированно атаковал южные регионы волнами ударных дронов. Боевая работа продолжалась более пяти часов. Под прицелом агрессора снова была энергетическая инфраструктура.

21 дрон был уничтожен в ходе боевой работы сил противовоздушной обороны: 7 – на Одесщине, 8 на Николаевщине, по 3 – в Херсонской и Днепропетровской областях.

В Одесской области обломки сбитых дронов вызвали возгорание на территории энергетического объекта. Пожар был оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

В Николаевской области обломки сбитых дронов упали на открытой территории. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

"На рассвете враг массированно атаковал разными типами ракет. По Запорожской области направил управляемые авиационные ракеты из самолетов тактической авиации. Две ракеты силами противовоздушной обороны были уничтожены, но, к сожалению, есть и попадание", - сообщили военные.

В Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры. Степень повреждения уточняется, информации о пострадавших не было.

Ракетный удар по Украине 11 апреля 2024 - что известно

Российские оккупанты в ночь на четверг и утром, 11 апреля, совершили очередной комбинированный удар по Украине с применением ударных дронов и ракет. Взрывы прогремели в ряде областей.

Оккупанты нанесли по меньшей мере 10 ударов по критической инфраструктуре города Харькова и области. В городе начались проблемы с энергоснабжением.

Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала о последствиях воздушной атаки РФ в ночь на 11 апреля.

По ее словам, под дроновой атакой врага были объекты энергетики.

"На примере вчерашних суток в Одесской области хочу отметить, что враг использует тактику двойных ударов и бьет туда, где готовятся восстановительные работы", – сказала она.

  • Ракетный удар по Украине 11 апреля 2024
    Ракетный удар по Украине 11 апреля 2024 Фото: ГосЧС
  • Ракетный удар по Украине 11 апреля 2024
    Ракетный удар по Украине 11 апреля 2024 Фото: ГосЧС
  • Ракетный удар по Украине 11 апреля 2024
    Ракетный удар по Украине 11 апреля 2024 Фото: ГосЧС

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины взрыв война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

Более 40 ракет и около 40 дронов: Зеленский раскрыл подробности атаки РФ 11 апреля

Более 40 ракет и около 40 дронов: Зеленский раскрыл подробности атаки РФ 11 апреля

08:48 Украина
В ВСУ назвали "предвестника" массированных атак по Украине: в чем угроза

В ВСУ назвали "предвестника" массированных атак по Украине: в чем угроза

08:43 Украина
РФ атаковала объекты энергетики в четырех областях Украины: все подробности

РФ атаковала объекты энергетики в четырех областях Украины: все подробности

08:03 Украина
Все главные новости

Популярное

Внук Пугачевой впервые публично показал свою позицию россиянам 64253

Внук Пугачевой впервые публично показал свою позицию россиянам

Обобрала мужа до нитки: молодая жена престарелого Петросяна совершила немыслимое 15555

Обобрала мужа до нитки: молодая жена престарелого Петросяна совершила немыслимое

Наведет порядок: Алла Пугачева едет в Россию - причина 3254

Наведет порядок: Алла Пугачева едет в Россию - причина

И это не впервые : Екатерина Репяхова показала синяк на лице от Павлика 3196

"И это не впервые": Екатерина Репяхова показала синяк на лице от Павлика

Последние новости

08:51

Нужен профилактический прилет по НПЗ Беларуси

08:48

Более 40 ракет и около 40 дронов: Зеленский раскрыл подробности атаки РФ 11 апреля

08:43

В ВСУ назвали "предвестника" массированных атак по Украине: в чем угроза

08:03

РФ атаковала объекты энергетики в четырех областях Украины: все подробностиФото

07:25

Найти сову за 7 секунд сможет только самый внимательный: сложная оптическая иллюзия

Тень войны. Как Евразия готовится к Третьей мировой и какова участь УкраиныТень войны. Как Евразия готовится к Третьей мировой и какова участь Украины
07:24

Под ударом РФ были объекты энергетики: в ВСУ рассказали о новой подлой тактике обстреловВидео

06:38

Было как минимум 10 ударов: РФ била ракетами по Харькову, есть проблемы со светом

06:10

Почему началась дипломатическая суета вокруг войнымнение

05:24

Не останется и следа: как быстро убрать царапины на очках для зрения

Реклама
04:30

Хитрости при посадке помидоров для богатого урожая: что нужно добавить в лунку

04:13

Россия атаковала Украину всем арсеналом: в областях - взрывы, есть прилеты

04:05

Мужские костюм и имя: 15-летня дочь Бена Аффлека представила свою новую личность

03:35

Променяла Потапа на молодого: Каменских выпустила игривый клип

03:00

"Подарил свадебное платье": Волочкова нашла избранника погорячее Джигурды

02:30

Как очистить очень загрязненную ванну, не испортив ее: 3 лучших способа

02:04

Под угрозой 6 городов: эксперт назвал предпосылки "большого наступления РФ"

01:20

Россия превратила в свой "могильник" половину украинского села: снимки

00:13

"Российская культура - оружие": Маша Ефросинина сделала громкое заявление

10 апреля, среда
23:58

Попытка №3: Леди Гага выходит замуж - СМИ

23:48

"Засыпают" артиллерией и дронами: в ВСУ раскрыли ситуацию на Лиманском направлении

Реклама
23:30

Зеленский сделал заявление о планах по разрушению Крымского моста

23:15

Монархия висит на нитке и это - Кейт: чего больше всего боится принц Уильям

22:46

Россияне в Крыму панически перемещают склады БК: партизаны раскрыли причину

22:42

Соломия Витвицкая показала редкое фото отца: "Вспомнили прошлые времена"

22:31

Войска РФ нанесут удар на четырех направлениях: в СНБО раскрыли планы Путина

22:11

Удары по НПЗ России: в НАТО вступились за Украину на фоне неодобрения США

21:34

США считают НПЗ России "гражданской" инфраструктурой: скандальное заявление

21:30

"И это не впервые": Екатерина Репяхова показала синяк на лице от Павлика

21:09

У Украины будут хорошие шансы в войне: в США сказали, что для этого нужно

21:07

"Без поддержки Украина может проиграть": топ-генерал сделал заявление о войне в Украине

20:02

РФ атаковала Одесскую область ракетами: прилет по АЗС, есть погибшие среди детей

19:57

В Минобороны объяснили, почему демобилизацию убрали из законопроекта о мобилизации

19:48

В Китае сделали новое заявление о войне в Украине и сотрудничестве с Россией

19:26

В сети завирусились якобы слова Фреймут об уклонистах: соцсети звезды штурмуют

19:00

НАТО и США бьют тревогу: Украина не может ждать, нужны ПВО и боеприпасы

18:46

В Украине резко изменилась цена на основной элемент борщевого набора: что произошло

18:28

Если не остановить Путина, Риск Третьей мировой вырастет - Курт Волкер

18:13

"Мы поломаем хребет Путину": Зеленский назвал два условия усиления на поле боя

18:05

США требуют не бить по НПЗ на России: как вообще это воспринимать?мнение

18:03

Об этом молчат производители: из чего делают крабовые палочки - факт впечатляетВидео

Реклама
18:01

Обобрала мужа до нитки: молодая жена престарелого Петросяна совершила немыслимое

17:58

Цены на продукты в Украине снова начали скакать: на что придется раскошелиться

17:44

Оккупанты взяли под контроль посадки между Тоненьким и Уманским - DeepState

17:39

Мокрая футболка и микро бикини: Кардашьян поразвлекалась на пляже

17:37

Наведет порядок: Алла Пугачева едет в Россию - причина

17:30

Раду Поклитару прокомментировал роман с Натальей Могилевской

17:24

Сын Шевченко в сборной Украины: тренер рассказал, что происходит

17:23

НПЗ России - законные цели: в Украине ответили на просьбу США не бить по заводам РФ

17:15

Мясом там только пахнет: из чего делают сухой корм

17:03

Прорвались ли войска РФ в Часов Яр: в ВСУ сделали заявление

Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыЖенские стрижкиСоветы от Андре ТанаОкрашивание волос
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять