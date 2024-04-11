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Путин признал энергетический террор Украины: придумал жалкую "пугалку"

Яна Ставская
11 апреля 2024, 21:53
Путинское окружение на фоне остановившихся поставок оружия США сильно осмелело - запугивает западные демократии  "капитуляцией" Украины.
Путин признал энергетический террор Украины: придумал жалкую
Путину снова мерещатся украинские военные в России / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

В России признали террористические удары по энергосистеме Украины, в результате которых были повреждены ДнепроГЭС, ряд подстанций в Харькове и других областях и уничтожена, обеспечивавшая светом три области, Трипольская ТЭС.

Во время встречи с Александром Лукашенко в четверг, 11 апреля, Путин подтвердил намеренное уничтожение украинской критической инфраструктуры. Правда, придумал жалкое объяснение - мол, РФ совершает военное преступление в ответ на удары по НПЗ России.

видео дня

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

При этом диктатор умолчал тот факт, что Россия и раньше, еще до ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам, терроризировала Украину обстрелами энергетики.

Эту же скороговорку на заседании Совбеза ООН проговорил постпред РФ Василий Небензя.

"Эти удары являются ответом на попытки "киевского режима" (так Россия обзывает украинские власти, - Главред) нанести ущерб по объектам нефтегазовой и энергетики России", - заявил Небензя.

Российский "дипломат" затем и вовсе осмелел, "призвав" Запад "готовиться" к "безоговорочной капитуляции" Украины.

Удары по Украине 11 апреля - взрывы и прилеты

Утром 11 апреля Россия выпустила по Украине почти всю имеющуюся номенклатуру средств поражения - от баллистики и до крылатых ракет и ударных дронов.

Под ударами оказались Киевская, Львовская, Харьковская области.

Российскими террористами была полностью разрушена одна из крупнейших теплоэлектростанций в Украине - Трипольская ТЭС, обеспечивавшая Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Кроме того, в Харьковской области подтверждено 10 ударов по объектам промышленности.

После атаки 11 апреля президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к Западу с призывом передать Украине недостающее количество ЗРК и ракет к ним.

Глава государства сделал очень важную ремарку - заявил, что бездействие западных стран "готовит потенциал для географически более широких ударов" России.

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Владимир Путин взрыв ракетный удар
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