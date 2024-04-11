Зеленский прокомментировал новую атаку РФ: предупреждает о 'широких ударах'

Путин готовит потенциал для географически более широких ударов, считает украинский глава.

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Зеленский обвинил Запад в затягивании с передачей дополнительных ПВО / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, УНИАН

Президент Владимир Зеленский на фоне очередной массированной атаки России по Украине обратился к Западу с призывом предоставить больше систем ПВО. Иначе, считает он, это развяжет Путину руки к более широкой агрессии.

В своих соцсетях глава государства отметил, что в ночь и утром 11 апреля РФ нанесла удары по всей территории Украины - от Харькова и Киева до Одессы и Львова.

"А одна из целей российских террористов была у самой польской границы", - отметил он. видео дня

Снарядный голод в ВСУ Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас очень ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN. Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов. "Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

Зеленский назвал "рутиной" как такие удары россиян, так и постоянные обращения Украины к Западу по усилению противовоздушной составляющей.

"Каждый день летят ракеты, и каждый день мы слышим, что Украине передадут новые системы ПВО. Каждый день российские террористы отключают электричество Харькову и другим нашим городам, и каждый день мы слышим, что скоро будет новая помощь. Наконец реальность должна совпадать со словами, и наконец должны быть нанесены реальные потери российскому террору", - подчеркнул президент.

В то же время в этих промедлениях со стороны Запада Путин, добавил Зеленский, видит возможность для себя в дальнейшем продолжать эту войну и готовить потенциал для географически более широких ударов.

Удары по Украине - взрывы 11 апреля 2024 года

Российские оккупанты в ночь на четверг и утром, 11 апреля, совершили очередной комбинированный удар по Украине с применением ударных дронов и ракет. Взрывы прогремели, в частности, в Киевской, Львовской и Харьковской областях.

В частности, захватчики нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре Харькова и области. В городе фиксировали перебои с электроснабжением.

Также во время этой атаки российские ракеты полностью разрушили Трипольскую ТЭС под Киевом. В результате российских ударов произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Это одна из крупнейших теплоэлектростанций в Украине, которая подавала тепло в жилые дома и промышленные предприятия.

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