Мощный взрыв в Николаеве: РФ нанесла ракетный удар по городу, есть погибшие

Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил мощный взрыв в городе, в то же время, в Воздушных Силах ВСУ сообщали об угрозе ракетного удара.

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РФ нанесла ракетный удар по Николаеву - есть погибшие и раненые / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скрнишот с видео

Днем, 11 апреля, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Николаеву. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Взрыв в Николаеве. Выясняем обстоятельства. Дам информацию позже", - написал мэр Николаева.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким в своем Телеграмм-канале отметил, что в результате обстрела города есть погибшие и раненые.

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"В результате попадания в городе, по предварительной информации, 2 человека погибли, 4 пострадали", - написал он.

Перед взрывом в Воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной опасности.

"Николаевская, Херсонская области - ракетная опасность!", - говорилось в сообщении Воздушных Сил ВСУ.

В то же время украинский телеграмм-канал "Николаевский Ванек" отметил, что прилет произошел в пределах города Николаев.

"Приход, вылета не было видно, будьте в безопасных местах. Да, в городе приход, возможны повторные пуски - пожалуйста, оставьте улицы", - говорится в сообщении Телеграмм-канала.

По состоянию на 13:01 Силы обороны юга Украины сообщили об увеличении количества раненых и погибших.

"По предварительной информации погибли 4 гражданских лица, 5 пострадали. Есть повреждения жилых домов и автомобилей в частном секторе. Также зафиксировано повреждение промышленных объектов. Обстоятельства уточняются", - отмечают военные.

Кто такой Виталий Ким? Виталий Александрович Ким – украинский предприниматель и политик корейского происхождения. С 25 ноября 2020 года – председатель Николаевской областной государственной администрации, пишет Википедия.

Ракетный удар по Украине 11 апреля - последствия обстрела

11 апреля РФ снова осуществила массированный удар по Украине, используя "Шахеды" и различные типы ракет. Представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что оккупанты направляют свои действия на осложнение жизни мирных граждан.

В результате массированной ракетной атаки в ночь на четверг, 11 апреля, российские оккупанты полностью уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что ночью на 11 апреля российские оккупанты нанесли удары по энергетической инфраструктуре Харькова, что привело к сложной ситуации с электроснабжением.

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